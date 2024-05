Send an email

Comércio externo no México: contribuições fiscais

As contribuições fiscais do México derivadas do comércio externo em 2023 totalizaram 1.117,6 mil milhões de dólares.

Comparativamente, o montante é 1,9 por cento inferior ao de 2022.

Dentro destas contribuições, 851.498 milhões de pesos correspondem ao IVA, um imposto indireto cobrado sobre a venda de bens e serviços no país.

Em segundo lugar, o Ministério das Finanças e do Crédito Público (SHCP) obteve 163.628 milhões de pesos para o IEPS.

O IEPS é um imposto indireto que incide sobre a produção e a venda de determinados bens e serviços considerados «especiais» ou «de luxo».

Por exemplo, o SHCP cobra o IEPS sobre produtos como os veículos de gama alta, o álcool e os combustíveis.

Uma terceira rubrica é o Imposto sobre o Comércio Externo (ICE), que inclui o imposto geral de importação (IGI) e o imposto geral de exportação (IGE).

Para este último cabaz de impostos, o governo mexicano arrecadou 100,71 mil milhões de pesos.

Outras contribuições para o comércio externo ascenderam a 1.765 milhões de pesos.

Estas últimas incluem o ISAN e os acessórios comunicados pela Agência Nacional das Alfândegas do México (ANAM).

Comércio externo

Em 2023, as importações para o México foram de 598,475 mil milhões de dólares, o que implica uma redução homóloga de 1%, de acordo com os dados do Inegi.

Em termos de taxas anuais, as contribuições do IVA diminuíram 13,9%, o IEPS cresceu 229,2% e o ICE aumentou 1,9% em 2023.

O México utiliza um modelo de desenvolvimento económico baseado no aumento dos rendimentos do seu comércio externo.

Para alcançar este objetivo, o México concentra-se principalmente na expansão das suas exportações totais através de várias medidas comerciais, fiscais, financeiras e promocionais para crescer e aumentar a competitividade das suas exportações não petrolíferas.

As principais vantagens do México incluem a sua posição geográfica, a proximidade dos Estados Unidos (o maior importador mundial), a competitividade da sua mão de obra, os recursos naturais e uma rede de acordos comerciais.

Durante várias décadas, a política de comércio externo do México centrou-se na eliminação das barreiras ao comércio externo, o que resultou num aumento das exportações não petrolíferas do México e conduziu a uma maior importância dos produtos manufacturados em relação aos produtos agrícolas.