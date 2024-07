Rapport de l’USTR: véhicules électriques, ACEUM et Chine

Un rapport de l’USTR publié lundi met en évidence les préoccupations concernant les investissements de la Chine dans la production et la vente de véhicules électriques en Amérique du Nord.

Le document a été publié le jour même où le ACEUM a quatre ans.

Le rapport est également pertinent car le ACEUM fera l’objet d’une première révision en 2026.

L’USTR indique que, comme pour d’autres secteurs industriels clés, la République populaire de Chine (RPC) vise à dominer le secteur des véhicules électriques.

«Elle utilise des politiques et des pratiques non commerciales pour concentrer la production de biens à l’intérieur de ses frontières, sapant la résilience de la chaîne d’approvisionnement et privant nos travailleurs et les entreprises orientées vers le marché de la capacité de rivaliser équitablement», a déclaré l’USTR.

Rapport de l’USTR

Pour cette agence gouvernementale américaine, les consommateurs sont également lésés lorsqu’ils sont privés de l’innovation et du choix que produirait une concurrence loyale.

La représentation commerciale de la Maison Blanche a déclaré que même lorsque la RPC investit en dehors de ses propres frontières, pour profiter des accords commerciaux préférentiels d’autres pays, il semble que les pratiques de la RPC en matière de travail et d’investissement ne soient pas conçues pour bénéficier aux travailleurs du pays d’accueil.

«Les partenaires commerciaux démocratiques devraient être sensibles à l’utilisation potentielle de ces exportations pour collecter des données sensibles sur nos citoyens à des fins d’utilisation par des juridictions autoritaires dignes d’intérêt», a-t-il ajouté.

IDE

Plusieurs commentateurs, dont l’UAW et l’ALC, ont exprimé leur inquiétude quant au montant des investissements directs étrangers chinois dans le secteur automobile au Mexique, affirmant que ces investissements visent à contourner les droits de douane des sections 232 et 301 sur les importations directes en provenance de Chine. Les deux organisations ont exhorté les États-Unis à collaborer étroitement avec le Canada et le Mexique afin d’examiner attentivement ces investissements chinois et de déterminer si le contenu automobile entrant dans la chaîne d’approvisionnement nord-américaine est lié à des entreprises chinoises soutenues par le gouvernement.

Adam Hersh, économiste principal à l’Economic Policy Institute, a exprimé des préoccupations similaires, faisant valoir que le concept de «cumul» dans le calcul du contenu régional en valeur permet à la part du contenu non nord-américain d’augmenter «de manière exponentielle» au fur et à mesure que les composants sont transformés dans la chaîne de valeur. Hersh a également affirmé que cela signifiait qu’une part importante du contenu non nord-américain bénéficiait des crédits d’impôt de l’IRA.