Qu’est-il advenu des 139,000 conventions collectives au Mexique? La plupart d’entre elles ne sont plus valables, selon l’USTR des États-Unis.

Pour rappel, une convention collective est un accord de travail entre employeurs et syndicats qui régit certains aspects de la relation de travail, tels que les salaires, les congés, les heures de travail et les jours fériés.

L’accord Mexique-États-Unis-Canada (ACEUM) comprend une annexe sur le chapitre du travail qui exige que le Mexique réforme son système de justice du travail avant son entrée en vigueur afin de garantir que les travailleurs aient le droit de voter à bulletin secret pour élire les dirigeants syndicaux et pour approuver ou rejeter les conventions collectives nouvelles et existantes.

Conventions collectives

Le Mexique a promulgué ces réformes du droit du travail en 2019, se donnant quatre ans pour mettre pleinement en œuvre le fonctionnement d’un nouveau centre fédéral de conciliation et d’enregistrement des travailleurs, un système de centres de conciliation locaux et des tribunaux du travail dans tout le pays.

Cette période de quatre ans s’est achevée le 1er mai 2023.

C’est également à cette date que les syndicats devaient soumettre les conventions collectives qui existaient au moment de la réforme à un vote d’approbation ou de «légitimation» à bulletin secret par les travailleurs.

La plupart des 139,000 conventions collectives enregistrées auprès du gouvernement n’ont pas fait l’objet d’un vote de légitimation.

Celles qui ne l’ont pas été ne sont plus valables en raison des changements mis en œuvre dans le cadre des réformes du travail au Mexique.

Toutefois, les employeurs restent tenus, en vertu de la loi mexicaine, de continuer à fournir les avantages accordés par les conventions collectives invalidées qui sont supérieurs à ceux prévus par la loi.

Réunions bilatérales

Tout au long de l’année 2023, l’USTR a noté que le gouvernement américain a continué à consulter étroitement le gouvernement mexicain sur la mise en œuvre de la réforme afin d’assurer le respect des obligations du Mexique en vertu du ACEUM, y compris par le biais du Comité interagences de surveillance et de conformité en matière de travail.

Le Comité interagences du travail, créé en 2020 et coprésidé par l’USTR et le secrétaire américain au travail, s’est réuni régulièrement en 2023 pour examiner les questions relatives aux droits du travail au Mexique et préparer des rapports à l’intention du Congrès américai