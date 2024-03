Les 13 cas de mécanisme de réponse rapide du ACEUM

Les États-Unis ont déclenché le mécanisme de réponse rapide (MRR) à 13 reprises en 2023, demandant un examen par le gouvernement du Mexique pour des refus présumés de droits de douane dans diverses installations.

En outre, les États-Unis et le Mexique ont décidé de quatre voies de recours au cours de la période considérée et les États-Unis ont mis en place le premier groupe spécial de règlement des différends dans le cadre du MRR.

Qu’est-ce que le mécanisme de réponse rapide?

Le mécanisme de réaction rapide permet à toute partie intéressée de demander au gouvernement américain d’engager une procédure sur la base de preuves suffisantes et crédibles que les droits des travailleurs sont bafoués dans une installation spécifique au Mexique.

Ces droits comprennent le droit à la liberté d’association et à la négociation collective, qui sont garantis à la fois par la législation mexicaine et par les dispositions du ACEUM.

Mécanisme de réponse rapide

Du point de vue de la représentation commerciale des États-Unis (USTR), les travaux menés dans le cadre de ce mécanisme ont abouti à des résultats concrets et positifs pour les travailleurs, tels que la réintégration des travailleurs licenciés et le versement d’arriérés de salaire, des possibilités accrues pour les syndicats de s’organiser et de rivaliser sur un pied d’égalité, des élections libres et équitables de représentation syndicale au cours desquelles les travailleurs ont choisi des syndicats pour les représenter, et de nouvelles conventions collectives prévoyant des améliorations substantielles des salaires et des conditions de travail.

Conciliateurs

Grâce à la coopération internationale du Service fédéral de médiation et de conciliation des États-Unis (FMCS), plusieurs cycles du cours de formation sur les techniques de conciliation du travail ont été dispensés dans diverses entités au Mexique.

De septembre 2022 à juin 2023, 334 juges, greffiers et conciliateurs, parmi d’autres fonctionnaires impliqués dans les processus liés à la nouvelle procédure de justice du travail, ont été formés.

Dix-neuf cycles de formation ont également été organisés, huit pour les conciliateurs du Centre fédéral de conciliation et d’enregistrement du travail (CFCRL) et les onze autres pour les fonctionnaires des centres locaux de conciliation de Mexico, Chihuahua, Nuevo León, Puebla et Tamaulipas, ainsi que pour les fonctionnaires des systèmes judiciaires de Mexico, Guerrero, Nayarit, Sonora et Tamaulipas.

De janvier 2021 à juin 2023, 669 fonctionnaires ont été formés dans le cadre de ce projet de coopération.