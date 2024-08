Quels sont les pays qui exportent le plus de produits manufacturés dans le monde?

Les pays ou régions qui ont exporté le plus de produits manufacturés dans le monde en 2023 sont l’Union européenne, la Chine et les États-Unis.

Au niveau mondial, les exportations de produits manufacturés comprennent les biens produits dans les usines, tels que les voitures, les semi-conducteurs, les ordinateurs, les textiles et les téléphones.

Parmi les dix premiers exportateurs de produits manufacturés, cinq sont des pays asiatiques.

Produits manufacturés dans le monde

Selon le Fonds monétaire international (FMI), l’activité économique dans la région euro semble avoir atteint son point le plus bas.

Selon les estimations d’avril 2024, une légère augmentation de 0,9% est prévue pour 2024. Cette augmentation devrait être due à une activité plus soutenue dans le secteur des services et à une hausse inattendue des exportations nettes au cours du premier semestre.

En outre, la croissance devrait atteindre 1,5% en 2025.

Cette prévision repose sur une consommation plus forte, grâce à l’augmentation des revenus réels.

On s’attend également à une augmentation des investissements, étant donné que les conditions de financement se sont assouplies et que la politique monétaire est sur la voie d’un resserrement progressif cette année. Toutefois, les faiblesses persistantes de l’industrie manufacturière laissent présager une reprise plus lente dans des pays comme l’Allemagne.

Voici les principaux exportateurs mondiaux de produits manufacturés en 2023, en milliards de dollars, selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC):

Union européenne: 5 598 (3,9% en glissement annuel).

Chine: 3,105 (-6,5 pour cent).

États-Unis: 1,225 (2,4 pour cent).

Japon : 600 (-3,4 pour cent).

Corée du Sud : 543 (-6,4 pour cent).

Hong Kong : 511 (-8,6 pour cent).

Mexique : 463 (4,3 pour cent).

Taïwan : 402 (-8,6 pour cent).

Singapour : 353 (-6,1 pour cent).

Royaume-Uni: 331 (5,8 pour cent).

Commerce international

Le FMI prévoit que la croissance du commerce mondial remontera à environ 3,25% par an en 2024-25. Il s’agit d’une amélioration après une croissance quasi nulle en 2023.

Il s’attend également à ce que le commerce revienne en ligne avec la croissance du PIB mondial.

Toutefois, la reprise au premier trimestre devrait être modérée, en raison de la faiblesse persistante de l’industrie manufacturière.

Bien que les restrictions au commerce international aient augmenté et affectent les échanges entre blocs géopolitiques éloignés, le ratio commerce mondial/PIB devrait rester stable.