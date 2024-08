Quais são os países que mais exportam produtos manufaturados no mundo?

Os países ou regiões que mais exportaram produtos manufaturados no mundo em 2023 incluem a União Europeia, a China e os Estados Unidos.

Globalmente, as exportações de produtos manufaturados incluem bens produzidos em fábricas, como carros, semicondutores, computadores, têxteis e telefones.

Dos 10 maiores exportadores de produtos manufaturados, cinco são países asiáticos.

Produtos manufaturados no mundo

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a atividade econômica na região do euro parece ter chegado ao fundo do poço.

De acordo com as estimativas de abril de 2024, projeta-se um pequeno aumento de 0,9% para 2024. Espera-se que o aumento seja impulsionado por uma atividade mais forte no setor de serviços e por um aumento inesperado nas exportações líquidas no primeiro semestre do ano.

Além disso, espera-se que o crescimento chegue a 1,5% em 2025.

Essa previsão se baseia em um consumo mais forte, graças ao aumento da renda real.

Espera-se também um investimento maior, uma vez que as condições de financiamento foram atenuadas e a política monetária está em uma trajetória de aperto gradual neste ano. Entretanto, os pontos fracos persistentes no setor de manufatura sugerem uma recuperação mais lenta em países como a Alemanha.

Aqui estão os principais exportadores de produtos manufaturados do mundo em 2023, em bilhões de dólares, de acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC):

União Europeia: 5.598 (3,9% em relação ao ano anterior).

China: 3.105 (-6,5%).

Estados Unidos: 1.225 (2,4 por cento).

Japão : 600 (-3,4 por cento).

Coreia do Sul : 543 (-6,4 por cento).

Hong Kong : 511 (-8,6 por cento).

México : 463 (4,3 por cento).

Taiwan : 402 (-8,6%).

Cingapura : 353 (-6,1 por cento).

Reino Unido: 331 (5,8%).

Comércio internacional

O FMI projeta que o crescimento do comércio global se recupere para cerca de 3,25% ao ano em 2024-25. Isso representa uma melhora após quase nenhum crescimento em 2023.

Ele também espera que o comércio volte a ficar alinhado com o crescimento do PIB global.

No entanto, espera-se que a recuperação no primeiro trimestre seja moderada, devido à contínua fraqueza no setor de manufatura.

Embora as restrições ao comércio internacional tenham aumentado e afetem o comércio entre blocos geopolíticos distantes, a projeção é de que a relação comércio global/PIB permaneça estável.