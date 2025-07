À medida que ocorre uma mudança estrutural no comércio global, aqui está um resumo das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

Dos oito principais exportadores de mercadorias para os Estados Unidos, Trump anunciou acordos tarifários com quatro (União Europeia, Japão, Coreia do Sul e Vietnã) e está em negociações com os outros quatro (México, Canadá, China e Taiwan).

Resumo das tarifas

Desde o início de seu segundo mandato presidencial em 20 de janeiro de 2025, Trump aumentou as tarifas sobre as importações dos EUA de todos os parceiros globais, com uma tarifa básica atual de 10%.

De janeiro a maio de 2025, essas foram as importações dos EUA de mercadorias originárias de seus principais fornecedores, em milhões de dólares:

União Europeia : 303.394.

México : 219.510.

Canadá : 168.536.

China : 148.530.

Vietnã : 70.522.

Taiwan : 65.061.

Japão : 62.958.

Coreia do Sul: 53.134.

Cartas

Para implementar essas tarifas, Trump invocou os poderes estabelecidos na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) e na Seção 232 da Lei de Expansão do Comércio de 1962.

O governo Trump também iniciou investigações da Seção 232 que poderiam resultar em tarifas setoriais adicionais.

Em julho, o presidente enviou cartas a vários parceiros comerciais. Nelas, ele anunciou novas tarifas, ajustadas em uma base específica por país. Essas medidas entrariam em vigor em 1º de agosto.

Após o anúncio, as negociações começaram. O governo iniciou conversas com vários governos, abordando questões tarifárias e não tarifárias. Ao mesmo tempo, alguns países responderam com retaliação. Eles impuseram tarifas sobre as exportações dos EUA.

No entanto, houve progresso. Em maio, chegou-se a um acordo-quadro com o Reino Unido. Além disso, uma trégua tarifária temporária foi alcançada com a China.

Trump impôs uma tarifa geral de 10% sobre as importações de todo o mundo. Ele também estabeleceu tarifas adicionais, com taxas que variam de 11% a 50%. Essas medidas afetaram 57 países ou jurisdições. De acordo com seu governo, essas nações têm relações comerciais injustas com os Estados Unidos.

As tarifas entraram em vigor brevemente em 9 de abril. Entretanto, o presidente ordenou que fossem suspensas. Em seguida, ele adiou sua implementação para 9 de julho. Por fim, uma nova ordem executiva adiou a implementação para 1º de agosto.

Abaixo estão as tarifas anunciadas por Trump sobre suas principais fontes de importação:

União Europeia : 15 por cento.

México : em negociação.

Canadá : em negociação.

China :. Em negociação.

Vietnã : 20 por cento.

Taiwan : Em negociação.

Japão : 15 por cento.

Coreia do Sul: 15 por cento.