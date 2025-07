EUA ganham acesso ao mercado automotivo do Japão

Os Estados Unidos obtiveram acesso ao mercado automotivo do Japão, anunciou o presidente Donald Trump na terça-feira.

O presidente não especificou em que consiste esse acesso preferencial, mas disse que ele foi incluído em um acordo comercial com o Japão.

Por meio de uma publicação no Truth Social, Donald Trump fez um novo anúncio comercial: os Estados Unidos imporão uma tarifa de 15% sobre as importações do Japão. Em troca, o ex-presidente disse que o Japão investirá US$ 550 bilhões nos Estados Unidos.

O mercado automotivo do Japão

Os EUA exportaram US$ 853 milhões em carros para o mercado japonês em 2024.

Nenhum dos fabricantes de automóveis dos EUA tem fábricas no Japão.

Em todo o mundo, as exportações de automóveis dos Estados Unidos totalizaram US$ 58,164 bilhões em 2024.

Enquanto isso, as importações de automóveis para o Japão de todos os países no mesmo ano foram de US$ 11,376 bilhões.

No acordo comercial, de acordo com Trump, o Japão se comprometeu a abrir seu mercado para as importações de carros e caminhões dos Estados Unidos, bem como de produtos agrícolas, incluindo arroz.

Abaixo está a tendência das exportações de automóveis dos EUA para o mundo, em milhões de dólares, de acordo com dados do Departamento de Comércio:

2015 : 54.494.

2016 : 53.104.

2017 : 52.524.

2018 : 50.364.

2019 : 55.200.

2020 : 44.891.

2021 : 53.664.

2022 : 56.501.

2023 : 61.646.

2024 : 58.164.

Janeiro-maio de 2024 : 25.250.

Janeiro a maio de 2025: 22.040.

Principais destinos

A alfândega dos EUA atualmente aplica uma tarifa de 10% sobre as importações do Japão.

No entanto, essa tarifa poderá aumentar para 25% a partir de 1º de agosto, se não houver acordo bilateral.

Até o momento, Trump não forneceu detalhes. Não está claro se as importações japonesas de automóveis e autopeças serão isentas da tarifa global de 25% já aplicada pelos Estados Unidos. A incerteza está mantendo o setor automotivo em alerta.

A seguir estão os principais destinos das exportações de automóveis dos EUA nos primeiros cinco meses de 2025, em milhões de dólares:

Canadá : 5.982.

Alemanha : 2.821.

México : 1.496.

Emirados Árabes Unidos : 1.438.

China: 1.139.