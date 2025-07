A Camimex classificou os 19 maiores projetos de ouro no México com anos de início de operação entre 2025 e 2029.

Cada um desses projetos prevê investimentos entre 15 e 1.377 milhões de dólares.

O ouro chega ao mercado a partir de três fontes principais. Primeiro, a mineração primária. Segundo, a extração como subproduto de metais básicos, especialmente o cobre. E a terceira é a reciclagem.

Projetos de ouro no México

A produção mundial de ouro continua a ser dominada por empresas de mineração formais. Elas podem ser públicas, privadas ou estatais. No entanto, sua capacidade de reagir às mudanças econômicas é limitada. Os altos custos de exploração, desenvolvimento, produção e recuperação prejudicam sua flexibilidade. Além disso, elas precisam operar sob critérios de sustentabilidade e viabilidade financeira.

Nesse contexto, vários projetos continuam no México.

A Endeavour Silver informou um progresso de 89,4% em seu projeto “Terronera” em Jalisco. O investimento acumulado até 2024 totaliza US$ 302 milhões. Espera-se que a instalação de equipamentos, tubulações, eletricidade e instrumentação seja concluída até o primeiro trimestre de 2025. A barragem de rejeitos também será concluída. O início da operação está programado para o segundo trimestre.

A Torex Gold aumentou para 94% o progresso do projeto “Media Luna” em Guerrero. Em 2024, ela investiu 449 milhões de dólares. O suprimento e a engenharia estão concluídos. O desenvolvimento subterrâneo e de superfície está 90 e 85% avançado, respectivamente. Embora tenha havido uma pausa de oito dias, espera-se que a produção de concentrado de cobre comece até o final do primeiro trimestre de 2025. A planta de pasta começará a funcionar no segundo trimestre.

A Heliostar Metals adquiriu o projeto “Ana Paula”, também em Guerrero, por mais de US$ 100 milhões. Ela redesenhou o modelo para uma mina subterrânea a fim de aumentar a lucratividade. Em 2024, retomou a perfuração. Em 2025, preparará um novo estudo de viabilidade com o objetivo de decidir sobre a construção em 2026.

Investimentos

A Minera Alamos extraiu 3.801 onças de ouro em 2024 na fase 1 de sua mina “Santana” em Sonora. A fase 2, em andamento, aumentará a capacidade em 40% no primeiro semestre de 2025. Ao mesmo tempo, está havendo progresso em seu projeto Cerro de Oro, em Zacatecas. As aprovações de licenças são esperadas para o primeiro semestre de 2025 e a decisão de construção para o início de 2026.

A GoGold Resources está progredindo no estudo de viabilidade de Los Ricos Sur, em Jalisco. A mina, com uma vida útil de 15 anos, contempla um investimento inicial de US$ 227 milhões. Em Los Ricos Norte, a produção está projetada em 222.000 onças de ouro, 68 milhões de onças de prata e outros metais. O investimento será de 221 milhões de dólares.

Por fim, a Vizsla Silver concluiu a avaliação econômica preliminar de seu projeto “Panuco” em Sinaloa. Esse projeto inclui duas minas subterrâneas e uma usina com circuitos de moagem e lixiviação. A vida útil da mina será de 10,6 anos. Em 2025, ela se concentrará em licenciamento, financiamento e viabilidade. O início das operações está planejado para 2027. O investimento inicial é de US$ 224 milhões.