O investimento em exploração de mineração no México teve altos e baixos nos últimos anos, de acordo com dados da Câmara Mexicana de Minas (Camimex).

Depois de aumentar de US$ 572 milhões em 2022 para US$ 607 milhões em 2023, o investimento em exploração de mineração no país caiu para US$ 538 milhões em 2024.

“O investimento em exploração caiu 11,5%, um fato que deve ser tratado como prioridade se quisermos garantir o desenvolvimento futuro do setor”, disse Pedro Rivero González, presidente da Camimex.

A Câmara projeta que o investimento em exploração de mineração no país aumentará para US$ 564 milhões até 2025.

Investimento em exploração de mineração no México

Apenas 25% do território mexicano foi completamente explorado. Portanto, há uma grande oportunidade para novos projetos de mineração.

O México continua sendo um ator importante no setor. É o líder mundial na produção de prata. Além disso, todos os anos, o país ocupa uma posição entre 12 e 19 minerais entre os 10 melhores do mundo.

O maior risco na mineração aparece na fase de exploração. Entretanto, esse risco diminui à medida que se avança para a operação.

Não são apenas as grandes corporações que estão envolvidas. As empresas juniores, focadas principalmente na exploração de novos depósitos, também estão envolvidas.

Esta é a tendência de investimento em exploração de mineração no México, em milhões de dólares:

2018 : 596.

2019 : 536.

2020 : 338.

2021 : 392.

2022 : 572.

2023 : 607.

2024: 538.

Concessões de mineração

Durante o mandato de seis anos de Andrés Manuel López Obrador, nenhuma nova concessão de mineração foi outorgada. No entanto, o governo nunca explicou claramente os motivos por trás dessa decisão.

Ao mesmo tempo, o nível de contribuição fiscal do setor foi questionado. Também foram apontados possíveis danos ambientais.

A nova Lei de Mineração abre as portas para a participação privada na exploração. Eles agora podem enviar informações ao Ministério da Economia sobre possíveis depósitos em lotes não alocados e não licenciados.

Com base nessas informações, o Ministério pode solicitar ao Serviço Geológico Mexicano (SGM) a realização de trabalhos de exploração. Se for considerado viável, o SGM poderá assinar um acordo de colaboração com partes privadas para realizar esse trabalho.

Para a Camimex, esse estágio é crucial. Ela considera que a exploração mineral não é apenas estratégica, mas essencial para o desenvolvimento econômico do país.

De sua perspectiva, a exploração é o primeiro passo para novos projetos, mais empregos, inovação tecnológica e crescimento regional.

Por esse motivo, a Câmara Mexicana de Minas insiste na necessidade de reativar a exploração. Ela pede que isso seja feito sob uma estrutura jurídica clara e técnica que dê segurança aos investidores e às comunidades.