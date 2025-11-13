Honeywell propõe monitoramento para materiais estratégicos no T-MEC

A Honeywell International propôs estabelecer um monitoramento trilateral para materiais estratégicos no Tratado entre o México, os Estados Unidos e o Canadá (T-MEC).

A empresa se concentra na produção de tecnologia e manufatura avançada, tem sede nos Estados Unidos e registra vendas anuais de aproximadamente US$ 40 bilhões.

Monitoramento para materiais estratégicos

As operações da empresa são realizadas por meio de quatro grupos empresariais: Tecnologias Aeroespaciais; Soluções de Energia e Sustentabilidade; Automação Industrial e Automação de Edifícios.

As regras de origem do T-MEC buscam garantir que os benefícios da eliminação de tarifas cheguem aos produtores da América do Norte.

A Honeywell apoia uma cooperação mais estreita dentro do Comitê de Competitividade do tratado. Além disso, promove a colaboração entre as autoridades alfandegárias para compartilhar informações e harmonizar os sistemas de gestão de riscos.

“Da mesma forma, apoiamos a criação de uma estrutura de monitoramento trilateral para materiais estratégicos, como minerais críticos, uma medida que pode dissuadir a evasão tarifária e, ao mesmo tempo, preservar o comércio eficiente de produtos que cumprem as normas”, afirmou a empresa em uma carta enviada à Representação Comercial dos Estados Unidos (USTR).

Regras de origem

A Honeywell apoia a criação de mecanismos que impulsionem o abastecimento regional e reduzam a dependência de insumos fora da América do Norte. Entre as propostas está um tratamento tarifário proporcional para produtos que não atinjam todos os limites de qualificação do T-MEC.

Qualquer medida nesse sentido, adverte a empresa, deve ser aplicada com antecedência suficiente. Dessa forma, os fabricantes poderiam ajustar suas cadeias de abastecimento, requalificar componentes e garantir a conformidade sem afetar a produção ou as entregas.

Uma abordagem gradual e planejada, sustenta a Honeywell, fortaleceria a integridade da cadeia de abastecimento norte-americana. Além disso, ofereceria a previsibilidade e a clareza necessárias para manter o investimento e proteger o emprego.

Em muitos de seus produtos — desde aviônica até sistemas de controle de processos — a rastreabilidade dos componentes já é um requisito essencial de qualidade e segurança. Por isso, a empresa promove um controle alfandegário baseado no risco e nos dados. Esse modelo, afirma, preservaria a integridade do Acordo sem adicionar encargos administrativos aos fabricantes que cumprem as normas.