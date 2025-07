A atividade industrial dos EUA impulsionará a manufatura mexicana em 2026, prevê o Ministério das Finanças.

Sua projeção: na área de comércio exterior, a indústria mexicana se beneficiará de uma recuperação na atividade industrial dos EUA, que permaneceu deprimida em 2024, especialmente em setores com um alto volume de comércio, como equipamentos de transporte, aparelhos elétricos e maquinário especializado.

Atividade industrial dos EUA

Essa tendência também será ajudada por uma taxa de câmbio mais competitiva, que aumentará a contribuição do setor externo para o crescimento da economia mexicana.

Em 2025, o Ministério das Finanças projeta um melhor desempenho do setor industrial nos Estados Unidos. Isso se deve a condições financeiras mais favoráveis e a um foco de política pública no fortalecimento da manufatura.

Os incentivos fiscais da Lei de Redução da Inflação e da Lei CHIPS continuarão a impulsionar os investimentos. Em especial, espera-se que os setores de transporte, eletrônicos e energia limpa mantenham o crescimento, embora em um ritmo mais moderado do que nos anos anteriores.

Além disso, os estados com fortes vínculos comerciais com o México, como Texas, Michigan e Califórnia, manterão uma dinâmica econômica positiva. O Texas, em particular, se posicionou como um centro de inovação em manufatura e tecnologia. Lá, novos investimentos estão fluindo para setores como semicondutores, eletrônicos e inteligência artificial.

Esse desenvolvimento gerará novas cadeias de valor, integrando fornecedores mexicanos. Ao mesmo tempo, o México continuará a diversificar suas exportações. Geórgia, Tennessee, Illinois e Alabama estão ganhando relevância como novos destinos, em setores como equipamentos médicos, alimentos e bebidas e manufatura avançada.

Dessa forma, a integração comercial com os Estados Unidos é fortalecida e a presença do México em setores estratégicos é ampliada.

Peso vs. dólar

O Ministério das Finanças projeta uma taxa de câmbio de 20,0 pesos por dólar no final de 2025. Isso implicaria uma depreciação de 1,5 pesos, equivalente a uma variação de 8,0% em comparação com a estimativa do Pacote Econômico 2025.

O ajuste responde à incerteza em torno de possíveis mudanças nas políticas comerciais e fiscais dos EUA. As condições financeiras globais também desempenham um papel importante.

Entretanto, espera-se uma menor volatilidade da taxa de câmbio para 2026. Esse cenário favoreceria uma apreciação gradual do peso, semelhante ao que foi observado após episódios anteriores de tensão comercial com os Estados Unidos.