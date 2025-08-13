Exportações de computadores do México crescem 116%

As exportações de computadores do México cresceram a uma taxa anual de 116% no primeiro semestre de 2025, atingindo US$ 31,053 milhões.

O valor representa um recorde histórico, de acordo com dados do Inegi.

Essas remessas incluem máquinas para processamento de dados portáteis; com unidade central de processamento; unidades de memória e outros produtos relacionados.

Exportações de computadores do México

Em 2025, o mercado global de computadores cresce fortemente. A renovação empresarial impulsiona a demanda. O fim do suporte para o Windows 10 acelera as compras. Os laptops com inteligência artificial ganham destaque. No entanto, as tarifas nos Estados Unidos complicam a cadeia de abastecimento.

Por outro lado, a IBM e o Google avançam na computação quântica. Essa tecnologia promete mudar o setor tecnológico no futuro próximo.

A seguir, são indicadas as exportações de computadores do México para o mundo no primeiro semestre de cada ano, em milhões de dólares:

2018 : 13.425.

2019 : 15.603.

2020 : 15.119.

2021 : 15.364.

2022 : 19.941.

2023 : 16.614.

2024 : 14.379.

2025: 31.053.

Concorrência

Na América do Norte, os principais concorrentes são IBM, Dell Technologies, Hewlett-Packard Enterprise (HPE), Intel, NetApp e Pure Storage. Também se destacam os fabricantes de dispositivos originais (ODM) que lançam sistemas com marcas renovadas. Além disso, os fornecedores de serviços em nuvem inovam em tecnologia e serviços. Assim, eles competem com os fornecedores tradicionais e abrem novos caminhos para comercializar servidores e armazenamento.

Essas economias foram as maiores exportadoras de máquinas de processamento de dados em todo o ano de 2024, em milhões de dólares, de acordo com estatísticas da Organização Mundial do Comércio (OMC):

China : 160.700.

Taiwan : 84.500.

Estados Unidos : 40.100.

Hong Kong : 36.500.

México: 34.600.

Tarifas

Em abril de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs uma tarifa recíproca de 34% às importações chinesas, devido ao persistente déficit comercial americano, entre outras razões.

A China respondeu com uma tarifa igual. Em seguida, os Estados Unidos aumentaram sua taxa para 84%, e a China igualou. Posteriormente, os Estados Unidos elevaram a tarifa para 125%, que também foi igualada pela China. Existem isenções para produtos-chave como telefones celulares, laptops, componentes de computador e medicamentos, além de bens sob a Seção 232.