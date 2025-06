Computação quântica empresarial: mercado crescerá 29,7% ao ano 

O tamanho do mercado global de computação quântica empresarial registrará uma taxa de crescimento anual composta de 29,7%, de acordo com as projeções da Allied Market Research.

A consultoria avaliou o mercado em US$ 1,3 bilhão em 2020. Com sua previsão, ele chegará a US$ 18,3 bilhões até 2030.

Computação quântica empresarial

Os computadores quânticos podem gerar e distinguir distribuições de probabilidade com as quais os computadores clássicos não conseguem lidar com eficiência.

De acordo com a IONQ, INC, os circuitos quânticos permitem que estruturas internas complexas nos dados sejam capturadas com mais eficiência.

Assim, o aprendizado de máquina quântico poderia superar o aprendizado de máquina clássico e fortalecê-lo quando combinado. As aplicações em potencial incluem análise de risco financeiro, processamento de linguagem natural e classificação de dados, como imagens ou estruturas químicas.

Embora a computação quântica ainda represente uma pequena parte do mercado global de alto desempenho, seu potencial está começando a fazer a diferença. Pouco a pouco, essa tecnologia está surgindo como a porta de entrada para aplicações que os sistemas tradicionais não conseguem resolver.

Os computadores quânticos não competem com os processadores clássicos. Em vez disso, eles os complementam. Mas sua vantagem está no que eles podem alcançar: cálculos e cenários complexos que atualmente não podem ser resolvidos com as arquiteturas atuais.

Soluções de computação

De acordo com a Grand View Research, o mercado de computação de alto desempenho foi avaliado em US$ 39,1 bilhões em 2019. Além disso, a projeção é que atinja US$ 53,6 bilhões até 2027. Dentro dessa projeção, a computação quântica está começando a ganhar força e a atrair investimentos estratégicos.

Espera-se que a computação quântica agregue valor em uma variedade de aplicações e setores. A Rigetti Computing acredita que muitos dos principais benefícios nessas áreas virão de quatro tipos de problemas computacionais particularmente adequados à computação quântica: otimização, aprendizado de máquina, simulação e simulação de sistemas mecânicos quânticos.

A Quantum Computing Inc. está apostando alto no poder transformador da tecnologia quântica. De acordo com a empresa, suas soluções podem fazer a diferença em setores importantes, como medicina, engenharia, veículos autônomos, energia e segurança cibernética.

A demanda nesses campos está crescendo rapidamente. E tudo indica que a computação quântica ultrapassará os sistemas universais de uso geral no curto e médio prazo. Para muitos especialistas, essa tendência permanecerá no horizonte previsível.