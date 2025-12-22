As empresas internacionais contribuem com 22% das exportações americanas, de acordo com a Aliança Empresarial Global (GBA).

Nos Estados Unidos, as empresas internacionais empregam diretamente 8,4 milhões de trabalhadores americanos e oferecem uma remuneração 7% superior à média do setor privado americano, representando 22% das exportações americanas.

Empresas internacionais

Além disso, quase um em cada quatro trabalhadores da indústria manufatureira nos Estados Unidos recebe seu salário de uma empresa internacional. Assim, o investimento estrangeiro sustenta milhares de empregos industriais essenciais.

Elas não apenas contribuem com capital. Também transferem conhecimento técnico de alto nível. Dessa forma, impulsionam a inovação e fortalecem a competitividade da força de trabalho americana.

A cada ano, essas empresas destinam mais de US$ 80 bilhões para pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos. Consequentemente, concentram cerca de 12% de toda a P&D realizada por empresas americanas.

Esses números foram apresentados por Danny Meza, diretor de Política Comercial da Global Business Alliance, como parte do posicionamento da organização durante o processo de revisão do T-MEC perante o USTR.

“A Aliança Empresarial Global reconhece que o T-MEC cria uma cadeia de abastecimento norte-americana integrada e resiliente que beneficia a economia e a segurança nacional dos Estados Unidos”, disse Meza.

Esta Aliança reúne mais de 200 das empresas mais reconhecidas do mundo. Embora sua sede global esteja localizada fora dos Estados Unidos, cada uma delas é um empregador relevante no país. Em média, elas geram 12.000 empregos americanos por empresa.

Manufatura nos Estados Unidos

Assim como a maioria das empresas internacionais nos Estados Unidos, as empresas membros têm sede em países considerados velhos amigos e aliados do país. Assim, o investimento vem de economias confiáveis.

Nesse contexto, a manufatura se consolida como o principal destino do investimento estrangeiro nos Estados Unidos. Além disso, o setor registrou um aumento de 29% nos cinco anos após a entrada em vigor do T-MEC. No total, as empresas internacionais injetaram meio trilhão de dólares adicionais em suas operações durante esse período.

Por sua vez, o presidente Donald Trump emitiu a Política de Investimento “América Primeiro” um mês após iniciar seu segundo mandato. Segundo Meza, essa estratégia ressalta a importância de acolher o investimento estrangeiro como um pilar da liderança econômica. Essa visão, além disso, encontra eco no Congresso.

De fato, no início deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade a Lei de Investimento Global em Empregos Americanos. O texto estabelece que a capacidade dos Estados Unidos de atrair investimento estrangeiro direto de empresas responsáveis, sediadas em países confiáveis, está diretamente ligada à prosperidade econômica de longo prazo, à competitividade global e à segurança nacional.