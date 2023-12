Projets stratégiques: les investissements de Walmex 

Walmex a investi 21,304 millions de pesos dans des projets stratégiques en 2022 pour renforcer ses activités, ce qui représente 2,6 % de ses revenus totaux.

Fondée en 1991, l’entreprise exploite une chaîne de supermarchés, de grands magasins discount et d’épiceries au Mexique et en Amérique centrale.

Walmex est en train de doter ses magasins de capacités omnicanales et de les maintenir en bon état afin d’améliorer l’expérience d’achat et de garantir la sécurité de ses associés et de ses clients, de sorte que les rénovations ont représenté 43% des investissements cette année.

En 2022, l’entreprise a poursuivi son expansion et a ouvert 126 nouveaux magasins, ce qui représente 32 % de l’investissement total.

Quelle est sa taille actuelle? À la fin de l’année dernière, Walmex comptait 3,745 magasins, pour une surface de vente totale de plus de 7,5 millions de mètres carrés.

Walmex dispose d’une chaîne d’approvisionnement solide et prévoit de continuer à la renforcer.

En juin dernier, l’entreprise a inauguré le centre de distribution de Villahermosa, qui gère plus de 10 % du volume des denrées périssables.

Projets stratégiques

Les investissements dans la chaîne d’approvisionnement ont représenté 9% des investissements de cette année.

Walmex a modernisé sa technologie d’application afin d’offrir à ses clients une expérience d’achat plus rapide et plus conviviale, et a numérisé ses processus afin de rendre le travail de ses associés dans les magasins et les clubs plus facile et plus efficace.

Les investissements dans la technologie et le commerce électronique ont représenté 16 % du total des investissements de l’année.

Les investissements de Walmart Mexique et Amérique centrale dans les projets stratégiques, la maintenance, la croissance, le commerce électronique, les systèmes, la logistique et la distribution visent à augmenter et à moderniser sa capacité installée et de distribution, afin de fonctionner plus efficacement, de réduire les coûts et de mieux servir ses clients chaque jour.

Tout cela lui confère des avantages concurrentiels qui lui permettent de maintenir sa position dans le secteur.

Marques

À ce jour, les noms commerciaux de nos différents formats commerciaux au Mexique, tels que Bodega Aurrerá, Mi Bodega Aurrerá, Bodega Aurrerá Express, Prichos, CASHI, SUMA BENEFICIOS et BAIT, sont des marques appartenant à Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V., de même que les marques Aurrera, Medimart, Atvio, etc.

En outre, les noms commerciaux des enseignes Walmart, Walmart Express, Walmart Pass, Walmart Connect et Sam’s Club, ainsi que les diverses marques propres telles que Great Value, Equate, Mainstays, Members Mark et Wal-Mart Cart, etc. sont des marques commerciales appartenant à Wal-Mart.