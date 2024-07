Projections d’exportations et d’IDE pour le Mexique: Comce

Le Conseil mexicain des entreprises pour le commerce extérieur, l’investissement et la technologie (Comce) a publié ses projections d’exportations et d’IDE pour le Mexique en 2024.

Le Comce estime que les exportations augmenteront de 3% et les investissements directs étrangers de 8%, en taux annuels.

Selon ses prévisions, l’évolution des exportations mexicaines de produits serait la suivante:

2020: 461,116 millions de dollars.

2021: 494,225 millions de dollars.

2022: 578,193 millions de dollars.

2023: 593,012 millions de dollars.

2024: 610,000 millions de dollars.

Projections d’exportations

De janvier à mai 2024, les ventes extérieures de marchandises du Mexique se sont élevées à 250,517 millions de dollars, soit une augmentation de 4,4% par rapport à l’année précédente.

Le Mexique est la deuxième économie d’Amérique latine et compte 128 millions d’habitants, ce qui en fait le pays hispanophone le plus peuplé du monde et le troisième de l’hémisphère occidental.

Le produit intérieur brut (PIB) du Mexique s’élevait à 1,8 billion d’USD en 2023, soit environ 6 % du PIB des États-Unis, qui s’élève à 28,8 billions d’USD.

IDE

Les entrées d’investissements directs étrangers au Mexique au premier trimestre 2024 étaient de 20,313 milliards USD, en hausse de 9% en glissement annuel, selon les chiffres préliminaires.

Avec les projections du Comce, les flux d’IDE seraient les suivants:

2020: 28,211 millions de dollars.

2021: 33,467 milliards de dollars.

2022: 36,316 millions de dollars.

2023: 36,058 milliards de dollars.

2024: 39,000 millions de dollars.

Le PIB par habitant du Mexique était de 13 927 dollars en 2023, contre 80,474 dollars aux États-Unis.

Le PIB par habitant du Mexique est relativement élevé par rapport aux normes mondiales, se situant dans la catégorie des revenus moyens supérieurs de la Banque mondiale.

La croissance du PIB mexicain suit généralement les tendances économiques américaines, avec des fluctuations plus importantes.

Le Comce a noté que le Mexique a atteint la neuvième position dans le monde en ce qui concerne les exportations mondiales et la destination des investissements directs étrangers, ce qui implique des niveaux record.