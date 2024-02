Investissements directs étrangers au Mexique: hausse de 27% en 2023

Le Mexique a capté 36,058 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) en 2023, soit 27% de plus qu’en 2022, a indiqué le Ministère de l’Économie.

Le Mexique est ouvert aux IDE dans la plupart des secteurs économiques et a toujours été l’un des plus grands bénéficiaires d’IDE dans les marchés émergents.

Selon le Département d’État américain, la proximité du Mexique avec les États-Unis et l’accès préférentiel au marché américain, la stabilité macroéconomique, le vaste marché intérieur, la base de consommateurs croissante, les travailleurs de plus en plus qualifiés et les coûts de main-d’œuvre moins élevés sont autant d’éléments qui attirent les investisseurs étrangers.

La crise économique provoquée par la pandémie de grippe aviaire a montré à quel point les chaînes d’approvisionnement nord-américaines sont liées et a mis en évidence de nouvelles possibilités de partenariat et d’investissement.

Cependant, les récents changements politiques et réglementaires ont créé des doutes quant au climat d’investissement, en particulier dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et de la gestion des pensions des emplois formels, selon le Département d’État.

Investissements directs étrangers

La plupart des investissements étrangers sont concentrés dans les États du nord, près de la frontière américaine, où se trouvent la plupart des maquiladoras (usines d’assemblage et de fabrication orientées vers l’exportation), ou dans la ville de Mexico et la région voisine d'»El Bajío» (par exemple Guanajuato, Querétaro, etc.).

Dans le passé, les investisseurs étrangers ont négligé les États du sud du Mexique, mais l’administration s’efforce d’attirer les investissements dans la région, notamment par le biais de grands projets d’infrastructure tels que le Tren Maya, la raffinerie Dos Bocas et le corridor industriel et logistique transisthmien.

Le gouvernement mexicain a augmenté les dépenses publiques en 2021 et a largement encouragé l’investissement privé dans ces projets.

En décembre 2021, le gouvernement mexicain a publié un décret controversé désignant ces projets comme des priorités de «sécurité nationale», ce qui leur permet d’être mis en œuvre avant que les études d’impact sur l’environnement et autres ne soient terminées.

Bien que les tribunaux aient interdit l’application du décret exécutif, celui-ci a tout de même soulevé des inquiétudes quant à l’engagement du gouvernement mexicain en matière de transparence.

Le Mexique a toujours bénéficié d’investissements directs étrangers dans divers secteurs, notamment l’industrie manufacturière, les services financiers, l’énergie, la technologie et l’automobile.