Les investissements directs étrangers mondiaux augmenteront de 3% en 2023

Les entrées mondiales d’investissements directs étrangers (IDE) ont augmenté de 3 % en 2023, après avoir chuté de 16,6% en 2022.

Cela porte les entrées d’IDE à 1,365 milliards de dollars américains au cours de l’année écoulée.

Par ailleurs, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a indiqué que les annonces de projets d’investissement internationaux, y compris les nouveaux projets (principalement industriels), le financement de projets (principalement d’infrastructure) et les fusions et acquisitions transfrontalières, étaient pour la plupart en territoire négatif.

D’une part, le financement de projets internationaux et les fusions et acquisitions ont le plus souffert de la hausse des coûts de financement en 2023, avec respectivement 21% et 16% d’opérations en moins.

D’autre part, le nombre d’annonces de nouveaux projets a diminué de 6%. Cependant, leur valeur a augmenté de 6%. En outre, ces annonces ont été plus nombreuses dans le secteur manufacturier, ce qui constitue un premier signe de reprise après une tendance à la baisse à long terme.

Investissement direct étranger

Les flux d’IDE vers les pays en développement ont chuté de 9% pour atteindre 841 milliards de dollars, et dans la plupart des régions, les flux ont diminué ou stagné.

L’IDE a diminué de 12% dans les pays en développement d’Asie et de 1% en Afrique. Ils sont restés stables en Amérique latine et dans les Caraïbes, l’Amérique centrale s’étant démarquée de la tendance.

Fusions et acquisitions

Dans les régions développées, les annonces de projets d’investissements internationaux ont diminué dans tous les domaines.

La valeur des fusions et acquisitions a été inférieure de 280 milliards de dollars à celle de 2022, ce qui a directement pesé sur les flux d’IDE.

Alors que les opérations de financement de projets ont été inférieures de 157 milliards de dollars, la baisse de la valeur des annonces de projets de création d’entreprises affectera les flux d’IDE en 2024.

Aux États-Unis, le plus grand bénéficiaire d’IDE, les flux d’IDE en 2023 ont diminué de 3 pour cent, et la Chine a enregistré une baisse inhabituelle des flux d’IDE (-6 pour cent).

En Amérique latine, le Brésil a enregistré une baisse de 22 % des entrées d’IDE. Si le nombre de nouveaux projets est resté stable, le financement de projets internationaux a chuté, avec 40% de transactions en moins par rapport à 2022.

Le Mexique a fait état d’une augmentation de l’IDE, ainsi que d’une nouvelle augmentation des annonces de nouveaux projets, consolidant ainsi sa position parmi les premiers bénéficiaires mondiaux.