Produtos de aço: México isento de tarifas nos EUA

Os produtos de aço produzidos no México só estarão isentos de tarifas sobre suas exportações para os Estados Unidos se o metal for derretido e derramado nos Estados Unidos, se as ordens do presidente Donald Trump permanecerem inalteradas.

Em 10 e 11 de fevereiro de 2025, o presidente Donald Trump emitiu duas proclamações. Nelas, ele ordenou que o Secretário de Comércio modificasse as taxas tarifárias. Essas medidas afetaram as importações de aço, alumínio e vários produtos derivados. As novas tarifas estão programadas para entrar em vigor em 12 de março de 2025.

Produtos de aço

As Proclamações limitam a isenção de tarifas para produtos de aço e alumínio do México. Agora, se esses documentos entrarem em vigor, somente o aço downstream que for fundido e derramado nos Estados Unidos será elegível. Isso exclui o material processado no Canadá ou no México de tais isenções.

Histórico: em julho de 2024, a administração do então presidente dos EUA, Joe Biden, detectou um aumento acentuado nas importações de aço do México para os EUA. Para evitar que países como a China contornassem as tarifas por meio de transbordo, ele impôs requisitos de “derretimento e vazamento”. Essa medida estabeleceu uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio provenientes do México, a menos que o material tenha sido originalmente fundido e derramado no México, no Canadá ou nos Estados Unidos.

As ordens executivas de Trump incluem várias medidas importantes:

Eliminam as isenções por país e restabelecem a tarifa de 25% sobre as importações de aço da UE, Brasil, Coreia do Sul, Argentina, Austrália, Canadá, México, Japão e Reino Unido.

Aumentam a tarifa sobre o alumínio de 10% para 25%, eliminando acordos alternativos e exclusões anteriores.

Eles estendem essas tarifas a produtos de aço e alumínio.

Setor automotivo

O T-MEC tornou mais rígidas as regras de origem para o comércio de veículos entre o México, os Estados Unidos e o Canadá, introduzindo novos requisitos: