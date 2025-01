Exportações de veículos leves por empresas no México

As exportações de veículos leves do México são lideradas por 12 empresas. Entre elas, a General Motors ocupa a primeira posição no mercado.

Em 2024, seis dessas empresas registraram crescimento ano a ano em suas vendas externas. As outras seis registraram quedas, de acordo com dados do Inegi.

No geral, o México exportou 3 milhões 479.086 veículos leves em 2024. Isso representou um aumento de 5,4% em comparação com o ano anterior.

Exportações de veículos leves

Em primeiro lugar, a General Motors vendeu 830.820 unidades no exterior (+15,1%, ano a ano). Em seguida, ficou a Nissan (456.866, +24,5%).

As posições seguintes foram ocupadas pela Ford Motor (379.849 unidades, +2,4%) e Stellantis (353.307 unidades, -14,4%).

Em 2023, o México foi classificado como o nono maior exportador de produtos do mundo, com o setor automotivo como o mais competitivo.

Além de veículos leves, o México exporta caminhões, ônibus, quadriciclos, carros, tratores, autopeças e veículos para fins especiais.

O México já acumula quatro anos consecutivos de crescimento ano a ano em suas exportações de veículos leves.

Esta é a tendência do indicador, em milhares de unidades:

2020 : 2.682 (-20,9 por cento).

2021 : 2.707 (+0,9 por cento).

2022 : 2.866 (+5,9 por cento).

2023 : 3.301 (+15,2 por cento).

2024: 3.479 (+5,4 por cento).

Nearshoring

O comércio internacional do México continua atingindo níveis recordes. Além disso, os sinais de nearshoring são cada vez mais positivos. Isso se deve ao fato de o país ter aproveitado as vantagens das reorganizações do comércio global. Atualmente, o México tem a maior participação de mercado nas importações dos EUA, superando até mesmo a China.

Por outro lado, vários investimentos estrangeiros foram anunciados. Esses investimentos geraram um aumento na demanda por eletricidade e imóveis industriais. Como resultado, eles podem impulsionar o crescimento econômico de longo prazo.

Em termos econômicos, o Produto Interno Bruto (PIB) do México cresceu 1,8% durante os três primeiros trimestres de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo sólido desempenho do setor externo. Durante o ano, o comércio internacional atingiu um recorde de US$ 1,2 trilhão.