México baterá recorde de produção de autopeças: INA

O México baterá seu recorde de produção de autopeças em 2024, atingindo US$ 126.149 milhões, projetou Gabriel Padilla, diretor geral da Indústria Nacional de Autopeças (INA).

Esse valor implica um aumento de 4,9% em relação ao ano anterior.

De janeiro a agosto de 2024, as exportações mexicanas de autopeças totalizaram US$ 72,55 bilhões.

Os Estados Unidos e o Canadá foram responsáveis por 90% dos embarques de autopeças nos primeiros oito meses deste ano.

Produção de autopeças

Durante o mesmo período, o México produziu autopeças no valor de 83,264 bilhões de dólares, 4,26% a mais na taxa anual.

Abaixo estão as três áreas do país com a maior produção:

Zona Norte: 43%.

Bajío: 36,1%.

Zona central: 15,6%.

Estes são os estados com a maior produção:

Coahuila: 14,9%.

Guanajuato: 13,8%.

Nuevo León : 12,5 por cento.

Chihuahua: 8,7 por cento.

Querétaro: 8,0 por cento.

A seguir estão as autopeças que mais produziram:

Peças elétricas (chicotes): 19,59%.

Transmissões, embreagens e suas partes: 9,95%.

Tecidos, carpetes e assentos: 9 por cento.

Peças de motor: 7,86%.

Suspensões, direção e suas partes: 6,65%.

O México foi responsável por 43% do total de compras de autopeças dos EUA em todo o mundo, e mais de 50% na região, incluindo o Canadá.

Padilla disse que isso é uma evidência da integração contínua da cadeia de suprimentos regional para atender à crescente demanda do mercado na América do Norte.

Setor automotivo

De acordo com a Aptiv, o setor automotivo está evoluindo em face da crescente demanda por novas soluções de mobilidade e tecnologias avançadas. Os consumidores estão buscando veículos definidos por software e conectividade, enquanto as regulamentações governamentais sobre segurança, eficiência de combustível e controle de emissões estão aumentando.

Essas megatendências, que a Aptiv chama de “seguras”, “ecológicas” e “conectadas”, estão impulsionando um crescimento mais rápido dos produtos alinhados a essas necessidades do que o crescimento do setor automotivo como um todo.