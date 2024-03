Production d’hydrocarbures de Pemex: tendance 

Send an email

La production d’hydrocarbures de Petróleos Mexicanos (Pemex) au cours du quatrième trimestre 2023 s’est élevée en moyenne à 2 millions 613,000 barils équivalent pétrole brut par jour (Mbep), soit une croissance de 1,9% en glissement annuel.

Cela implique une augmentation de 49,000 barils équivalent pétrole brut par jour (Mbep) par rapport au même trimestre de 2022.

En particulier, au quatrième trimestre 2023, la production de liquides avec les partenaires de Pemex était de 1,856 Mbj, soit une augmentation de 3% en glissement annuel, principalement en raison de l’incorporation des puits de la stratégie des nouveaux champs.

Production d’hydrocarbures

Par ailleurs, la production totale de gaz naturel (y compris la production des partenaires) a diminué de 0,8% pour atteindre 3,954 millions de pieds cubes par jour.

Pemex opère à travers deux divisions principales: Pemex Exploration and Production et Pemex Industrial Transformation.

Pemex Transformación Industrial contrôle les activités liées au gaz domestique, au raffinage et à la pétrochimie, ainsi que ses filiales (Forage, Logistique, Fertilisants, Éthylène et Cogénération et Services).

Comment Petróleos Mexicanos est-elle réglementée? Par la Constitution mexicaine, la Loi sur Petroleos Mexicanos et la Loi sur les hydrocarbures, entre autres.

La loi sur Petróleos Mexicanos vise à réglementer l’organisation, la gestion, le fonctionnement, le contrôle, l’évaluation et la responsabilité de Petróleos Mexicanos en tant qu’entreprise publique de production du gouvernement mexicain.

Le 31 octobre 2014, le règlement de la loi sur Petróleos Mexicanos a été publié au Journal officiel de la Fédération.

Ce règlement a été modifié le 9 février 2015.

Ce règlement vise notamment à réglementer la nomination et la révocation des membres du conseil d’administration de Petróleos Mexicanos, les conflits d’intérêts potentiels des membres du conseil d’administration et l’évaluation de Petróleos Mexicanos.

Appels d’offres

La Commission nationale des hydrocarbures est habilitée à attribuer et à exécuter des contrats d’exploration et de production dans le cadre d’appels d’offres.

La CRE a le pouvoir d’accorder des permis pour le stockage, le transport et la distribution de pétrole, de gaz, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques au Mexique, et de réglementer la vente directe de ces produits.

Les pouvoirs réglementaires de la Commission nationale des hydrocarbures et de la Commission de régulation de l’énergie s’étendent à toutes les compagnies pétrolières et gazières opérant au Mexique, y compris à nous et à nos filiales.

En juin 2023, le gouvernement mexicain a déclaré qu’il n’y aurait plus de nouveaux rounds pétroliers pour de nouvelles zones.