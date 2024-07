Production céréalière: les projets de la Chine

La Chine va relancer un programme visant à augmenter la production céréalière de 50 millions de tonnes, selon les informations du gouvernement chinois.

En 2009, Pékin a lancé un programme visant à augmenter la récolte de céréales de la même quantité et y est parvenu en 2012, lorsque la production totale s’élevait à près de 590 millions de tonnes.

La récolte de céréales de 2015 s’étant stabilisée autour de 650 millions de tonnes, l’objectif est désormais d’atteindre (sans date butoir) 700 millions de tonnes.

La loi modifiée sur les semences, qui est entrée en vigueur il y a près d’un an et qui vise à améliorer la qualité et la diversité des semences, soutient également l’objectif de sécurité alimentaire consistant à augmenter les rendements et à résoudre le problème de devoir nourrir 20 % de la population mondiale avec seulement 7 % de ses terres arables.

Production céréalière

Le 13 février 2023, la Chine a publié son «document central numéro un» pour 2023, décrivant neuf tâches visant à promouvoir la vitalité rurale cette année.

Garantir la sécurité alimentaire reste la tâche prioritaire du document central numéro un à partir de 2021 (le taux d’autosuffisance alimentaire était de 76,8 % en 2020 et devrait en fait tomber à 65% en 2035, selon Du Ying, ancien directeur adjoint de la Commission nationale du développement et de la réforme).

Pauvreté

Selon le gouvernement chinois, le nouveau cycle d’action visant à augmenter la capacité de production de céréales de 50 millions de tonnes a pour objectif de mieux répondre aux besoins alimentaires nationaux en renforçant les infrastructures agricoles, en améliorant le soutien aux technologies et équipements agricoles modernes, et en développant une agriculture efficace et économe en eau.

En outre, la Chine est disposée à renforcer la coopération avec d’autres pays en matière de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté afin de contribuer davantage à l’accélération de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies.

Les mesures prises par la Chine pour améliorer la capacité de production de céréales et assurer la sécurité alimentaire comprennent principalement le renforcement des infrastructures agricoles, la construction de terres agricoles de haute qualité, l’amélioration de la capacité des terres agricoles à résister aux catastrophes et à les atténuer, ainsi que le renforcement de la recherche scientifique agricole.