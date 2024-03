Sécurité alimentaire mondiale: investissements américains

Les États-Unis ont annoncé en septembre 2023 qu’ils investiraient 455 millions de dollars pour renforcer la sécurité alimentaire mondiale et les efforts de renforcement des capacités internationales.

Ils entendent ainsi contribuer à accroître la disponibilité, l’accès et la stabilité des denrées alimentaires dans le monde.

Selon le ministère américain de l’agriculture (USDA), l’investissement utilisera plus de 375,000 tonnes de produits américains.

Les produits Food for Progress seront vendus sur les marchés locaux et régionaux et les recettes permettront de renforcer la sécurité alimentaire à court et à long terme grâce au développement de chaînes de valeur agricoles et d’activités de promotion commerciale.

Avant d’investir dans un projet, l’USDA procède à une analyse approfondie pour s’assurer que la production et les marchés locaux ne seront pas affectés et que les intérêts commerciaux des États-Unis ne seront pas touchés.

À cet égard, l’UE a exprimé le souhait d’obtenir plus de détails sur les analyses effectuées par les États-Unis pour s’assurer que ces programmes n’auront pas d’impact négatif sur les marchés locaux.

Sécurité alimentaire mondiale

Tout en appréciant les efforts déployés par les États-Unis pour lutter contre la faim et l’insécurité alimentaire dans le monde, l’Union européenne s’est inquiétée de l’utilisation continue de l’aide alimentaire en nature par les États-Unis, ainsi que de la monétisation de l’aide alimentaire internationale, qui peut aller à l’encontre des efforts déployés pour améliorer les chaînes de valeur de l’agriculture locale.

En réponse, le gouvernement américain a fait valoir que le programme «Food for Progress» s’appuie sur les revenus des ventes commerciales de monétisation pour soutenir le développement des infrastructures, l’assistance technique et d’autres types de soutien fournis par le programme qui renforcent la sécurité alimentaire à long terme dans les pays bénéficiaires.

Petits déjeuners scolaires

Avant de sélectionner les produits et les tonnages, les États-Unis procèdent à une analyse approfondie du marché de la monétisation afin de s’assurer que la monétisation proposée ne portera pas atteinte aux marchés commerciaux, qu’elle ne nuira pas à la production locale/nationale dans un pays ou une région cible et qu’il existe un stockage suffisant pour le produit et le tonnage envisagés.

Ces évaluations ne sont pas accessibles au public.

Les États-Unis ont recours aux achats locaux et régionaux pour compléter les accords McGovern-Dole existants, reconnaissant le rôle essentiel qu’ils jouent dans la fourniture de fruits, de légumes et de protéines frais, ainsi que dans la viabilité à long terme des programmes de repas scolaires dans les pays en développement bénéficiaires.