Produção mundial de prata em 2023

A produção mundial de prata foi de 830 milhões de onças em 2023, uma queda de 0,7 por cento em relação ao ano anterior.De acordo com a Câmara Mexicana de Minas (Camimex), este declínio deveu-se à queda da produção no México, Argentina, Austrália, China e Rússia. Mas estas perdas foram parcialmente atenuadas pelo aumento da oferta do Chile e da Bolívia.

Produção mundial de prata

Do total da produção mundial de minas de prata em 2023, o México tinha uma quota de 24,3 por cento, seguido da China (13,2 por cento) e do Peru (12,9 por cento).Estas são algumas das características deste metal, de acordo com a Golden Minerals Company:

A prata tem servido tradicionalmente como meio de troca, tal como o ouro

A força, maleabilidade, ductilidade, condutividade térmica e eléctrica, sensibilidade à luz e capacidade de suportar mudanças extremas de temperatura da prata fazem dela um metal industrial amplamente utilizado.

Embora a prata continue a ser utilizada como forma de investimento e ativo financeiro, as principais utilizações da prata são industriais, principalmente em componentes eléctricos e electrónicos, fotografia, joalharia, artigos de prata, baterias, chips de computador, contactos eléctricos e impressão de alta tecnologia.

As propriedades antibacterianas da prata também a tornam valiosa para utilização na medicina e na purificação da água.

Além disso, a utilização da prata nas indústrias fotovoltaica e de painéis solares está a crescer rapidamente, e estão a ser desenvolvidas novas utilizações da prata em relação à utilização de fios supercondutores e dispositivos de identificação por radiofrequência.

Minas

A produção primária de prata caiu para 235,2 milhões de onças, abaixo dos 236,5 milhões de onças em 2022. Respetivamente, a oferta de minas de chumbo/zinco e cobre aumentou 1% para 255,8 milhões de onças e 3,9% para 221,4 milhões de onças. A produção das minas caiu 12,2% em 2023, para 113,8 milhões de onças. Por região, a América Latina é de longe o maior produtor de prata, contribuindo com mais da metade do total mundial (53,3%), seguida pela Ásia (incluindo a China) com 27,1%.Segmentados por país, cinco países são responsáveis por cerca de 62 por cento da produção mundial.