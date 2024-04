A Fresnillo plc aumenta a produção de prata e reduz a produção de ouro

A Fresnillo plc do México relatou uma produção de prata atribuível de 56,3 milhões de onças (incluindo Silverstream) em 2023, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior.

O resultado foi impulsionado pelo aumento da produção em Juanicipio e maiores graus de corte de minério nas veias de San Julián.

Fresnillo plc também relatou que sua produção de ouro atribuível devido a 610.600 onças, queda de 4,0% em relação a 2022, em linha com as previsões, devido à menor produção de ouro em Noche Buena à medida que se aproximava do fim de sua vida útil da mina, parcialmente mitigada pelo aumento em Juanicipio e maior teor de minério em Herradura.

Durante 2023, o preço médio da prata foi de US$ 23,6 e o preço médio do ouro foi de US$ 1.957,7, um aumento de 8,8% em ambos os casos.

Enquanto o preço médio do zinco diminuiu 22,6 por cento, o preço médio do chumbo permaneceu praticamente inalterado em US $ 0,95 por libra.

O facto de os preços da prata e do ouro não terem caído abaixo dos $20 e dos $1.800, respetivamente, demonstra a força e a sustentabilidade a longo prazo destes metais, mesmo em tempos económicos difíceis.

Produção de prata

As reservas globais de prata da Fresnillo plc diminuíram 10,0% para 356,6 milhões de onças, principalmente devido ao esgotamento das minas e a custos e teores mais elevados em San Julián, Juanicipio e Ciénega, parcialmente compensados por reservas de minério mais elevadas em Fresnillo.

As reservas globais de ouro consolidadas diminuíram 13,7% para 7,1 milhões de onças, principalmente devido à exaustão e a custos e teores de corte mais elevados em Herradura e Saucito, bem como à conclusão da exploração mineira em Noche Buena.

Contexto

Embora as questões macroeconómicas globais, como a inflação e a lenta recuperação de certas economias, as tensões entre os EUA e a China e as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, diminuam a confiança e ponham à prova os objectivos de desempenho da Fresnillo plc, o Presidente da Fresnillo plc, Alejandro Baillères, afirmou que a Fresnillo plc continuará a trabalhar com as partes interessadas para melhorar a produtividade.