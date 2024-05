Produção de petróleo da Pemex aumenta 5,1% em 2023

A produção de petróleo da Pemex aumentou 5,1% em relação ao ano anterior em 2023, para 1.854.800 barris em média por dia em 2023.

Este aumento resultou, principalmente, do desenvolvimento dos campos offshore Maloob, Balam, Esah, Itta, Pokche, Teca, Tlalkivak, Tekel, Ayatsil e dos projectos onshore Quesqui, Tupilco Profundo, Cibix, Racemosa e Ixachi.

A Pemex foi classificada como o 11.º maior produtor de petróleo bruto do mundo em 2021 e é um dos poucos grandes produtores de petróleo com uma procura interna significativa dos seus produtos refinados.

Também contribuíram para o aumento da produção as reparações, actualizações e diversificação de sistemas artificiais noutros campos terrestres da Pemex.

Na Pemex, o segmento de exploração e produção opera através da subsidiária estatal de produção Pemex Exploración y Producción e explora e produz petróleo bruto e gás natural, principalmente nas regiões nordeste e sudeste do México e no offshore do Golfo do México.

Em termos nominais em pesos, as despesas de capital da empresa em actividades de exploração e produção aumentaram 2,5% em 2023.

Como resultado destes investimentos, a sua produção total de hidrocarbonetos atingiu um nível de aproximadamente 968,5 milhões de barris de petróleo equivalente em 2023.

A Pemex é uma empresa estatal de petróleo e gás, supervisionada pelo CRE, a agência estatal mexicana que regula o sector da energia.

Produção de petróleo

Em 2023, a Pemex investiu em 12 novos desenvolvimentos, seis dos quais em campos offshore de águas pouco profundas e seis em campos onshore.

A empresa informou que continuará a desenvolver os outros 37 dos 39 campos que tem vindo a desenvolver durante 2021, 2022 e 2023, uma vez que Jaatsul e Hok já não estão incluídos no seu plano de desenvolvimento.

Em 2023, a Pemex acrescentou os campos Actul, Atoyatl, Chucox, Cibix-401Exp, Platao, Pokche NE, Tentok, Tlakati, Valeriana, Xanab SE, Xinich e Zama ao seu plano de desenvolvimento, elevando o seu investimento total em novos desenvolvimentos para 37 campos, 26 em águas rasas e 11 em campos terrestres.

Em 31 de dezembro de 2023, a empresa tinha iniciado a produção em 33 destes 37 campos.

Estes 33 campos tinham uma produção média de 561 000 barris por dia de petróleo bruto e 1 519 milhões de pés cúbicos por dia de gás natural em 2023.