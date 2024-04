Preços mundiais do petróleo, dos géneros alimentícios e do carvão

Os preços mundiais do petróleo, dos alimentos e do carvão baixaram, mas continuam substancialmente mais elevados do que antes da pandemia.

De acordo com a Petrobras do Brasil, o conflito na Ucrânia levou a uma interrupção contínua das cadeias de abastecimento (mas menos do que em 2022), principalmente nos mercados europeus de energia, levando a preços mais altos da energia (as alternativas são menos eficientes do que o gás russo).

Ao mesmo tempo, os preços mundiais dos produtos de base aumentaram e a produção de cereais ucraniana teve problemas em sair do país devido ao controlo russo do Mar Negro.

Em particular, os preços mundiais dos produtos alimentares, como os cereais e os óleos vegetais, caíram em 2023 em relação aos níveis recorde registados em 2022.

O índice de preços dos alimentos da FAO foi 13,9% mais baixo em 2023 do que a média de 2022, mas as suas medidas dos preços do açúcar e do arroz aumentaram durante o mesmo período devido aos impactos climáticos nas regiões produtoras da Ásia.

Excluindo o arroz, um alimento básico para mais de metade da população mundial, o índice de cereais da FAO no ano passado foi 15,4% inferior à média de 2022.

Preços mundiais

O Banco Mundial refere que a maioria dos preços dos produtos de base caiu em 2023, reflectindo um abrandamento da atividade económica que afectou os preços do petróleo e dos minerais e condições meteorológicas favoráveis que aumentaram os rendimentos agrícolas.

No entanto, em média, os preços dos produtos de base foram 40% mais elevados do que o seu nível pré-pandémico.

Os preços do petróleo em 2023 foram, em média, de 82 dólares, contra 100 dólares em 2022, devido à moderação da procura e aos cortes ineficazes da OPEP+, que foram largamente compensados pelo aumento da produção de petróleo iraniano.

Olhando para o futuro, o Banco Mundial espera que os preços caiam ainda mais em 2024 e 2025, principalmente devido à atividade lenta esperada na China e nos países avançados.

No entanto, um agravamento do conflito no Médio Oriente ou uma procura superior à prevista poderão conduzir a preços mais elevados.

Por último, os preços do carvão caíram 12% por mês no início de 2024, atingindo um mínimo de 30 meses, principalmente devido ao excesso de oferta de carvão na China.