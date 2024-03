Produção de hidrocarbonetos da Pemex: tendência 

Send an email

A produção de hidrocarbonetos da Petróleos Mexicanos (Pemex) durante o quarto trimestre de 2023 foi em média de 2 milhões 613 mil barris de petróleo bruto equivalente por dia (MMboed), um crescimento anual de 1,9%.

Isso implica um aumento de 49.000 barris de petróleo bruto equivalente por dia (Mboed) em relação ao mesmo trimestre de 2022.

Em particular, no quarto trimestre de 2023, a produção de líquidos com parceiros da Pemex foi de 1,856 Mbd, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, principalmente devido à incorporação de poços da estratégia de novos campos.

Produção de hidrocarbonetos

Por outro lado, a produção total de gás natural (incluindo a produção dos parceiros) diminuiu 0,8% para 3,954 MMcfd.

Pemex opera através de duas divisões principais: Pemex Exploração e Produção e Pemex Transformação Industrial.

A Pemex Transformación Industrial controla os negócios de gás doméstico, refinação e petroquímica e as suas subsidiárias (Perfuração, Logística, Fertilizantes, Etileno e Cogeração e Serviços).

Como é regulada a Petróleos Mexicanos? Pela Constituição Mexicana, pela Lei de Petróleos Mexicanos e pela Lei de Hidrocarbonetos, entre outras.

A Lei da Petróleos Mexicanos tem por objetivo regular a organização, a gestão, o funcionamento, o acompanhamento, a avaliação e a prestação de contas da Petróleos Mexicanos enquanto empresa produtiva estatal do Governo do México.

Em 31 de outubro de 2014, o Regulamento da Lei da Petróleos Mexicanos foi publicado no Jornal Oficial da Federação.

Este regulamento foi alterado em 9 de fevereiro de 2015.

Entre outros aspectos, este regulamento tem por objetivo regular a nomeação e a destituição dos membros do Conselho de Administração da Petróleos Mexicanos, os potenciais conflitos de interesses dos membros do Conselho de Administração e a avaliação da Petróleos Mexicanos.

Concursos públicos

A Comissão Nacional de Hidrocarbonetos tem autoridade para adjudicar e executar contratos de exploração e produção no âmbito de concursos públicos.

A CRE tem o poder de conceder licenças para o armazenamento, transporte e distribuição de petróleo, gás, produtos petrolíferos e petroquímicos no México, e de regular a venda em primeira mão destes produtos.

Os poderes reguladores da Comissão Nacional de Hidrocarbonetos e da Comissão Reguladora da Energia estendem-se a todas as empresas de petróleo e gás que operam no México, incluindo nós e as nossas subsidiárias.

Em junho de 2023, o governo mexicano declarou que não haveria mais rondas petrolíferas para novas áreas.