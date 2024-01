Send an email

Fábrica de hidrogénio U-3400 no México: Air Liquide e Pemex

O Governo mexicano prossegue o processo de compensação para que a Pemex explore a central de hidrogénio U-3400 em substituição da empresa francesa Air Liquide.

Em 29 de dezembro de 2023, foi publicado no Diário Oficial da Federação (DOF) do México um decreto executivo que designa como de interesse público o fornecimento de hidrogénio a partir da central de hidrogénio U-3400 na refinaria Miguel Hidalgo da Pemex, em Tula de Allende.

De acordo com o decreto, a Pemex Transformación Industrial, uma filial da Pemex, assumirá a exploração da fábrica e será responsável pelas indemnizações a pagar aos antigos operadores da fábrica no âmbito da declaração de interesse público e em conformidade com a legislação aplicável.

O decreto ordena à Pemex que «ocupe temporariamente» a central.

As centrais de hidrogénio são instalações industriais dedicadas à produção de hidrogénio, que é um gás utilizado em várias aplicações, como a indústria química, a refinação de petróleo, a produção de aço e, mais recentemente, como combustível em células de combustível para veículos e sistemas de energia renovável.

Em particular, a Air Liquide operou a fábrica de hidrogénio U-3400 ao abrigo de um contrato assinado em 2017 com um custo fixo e variável.

De acordo com os relatórios, os termos do contrato de 20 anos incluem uma taxa mensal de capacidade de 1,47 milhões de dólares com uma entrega diária de 90,000 m3, manutenção e melhorias progressivas da eficiência na refinaria de Tula.

Fábrica de hidrogénio U-3400

A Air Liquide é uma empresa multinacional francesa especializada na produção de gases industriais e serviços relacionados.

Como líder há mais de 60 anos e com um know-how e tecnologias únicas, a Air Liquide define-se como um dos principais intervenientes na aceleração e expansão do desenvolvimento do hidrogénio, um elemento-chave na emergência de uma sociedade com baixo teor de carbono.

Hidrogénio

Líder mundial em gases, tecnologias e serviços para a indústria e cuidados de saúde, a Air Liquide está presente em 75 países com aproximadamente 66.400 colaboradores e serve mais de 3,8 milhões de clientes e pacientes.

Em particular, o hidrogénio é um elemento essencial nas operações da refinaria de Tula. É utilizado para decompor as moléculas pesadas do petróleo bruto em moléculas mais leves de combustíveis refinados e produtos petroquímicos. É também utilizado para remover o enxofre e outras impurezas e é um componente na produção de amoníaco, que é utilizado para fertilizantes e muitos produtos químicos industriais.