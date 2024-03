Procura mundial de ouro crescerá 3% em 2023

A procura mundial de ouro cresceu a uma taxa anual de 3% em 2023, para 4.899 toneladas, de acordo com o Conselho Mundial do Ouro, com sede em Londres, Reino Unido.

Com isso, a demanda permaneceu forte, a mais alta em uma década.

De 2013 a 2023, o nível mais baixo da procura global de ouro ocorreu em 2021, quando totalizou 4.001 toneladas.

O World Gold Council é uma organização de desenvolvimento de mercado para a indústria do ouro, composta e financiada por empresas de mineração de ouro de todo o mundo e uma organização reguladora.

Na opinião da empresa mineira canadiana Barrick Gold, a procura de ouro em 2023 reflecte a continuação de elevados níveis de compras líquidas por parte dos bancos centrais mundiais, atenuados por saídas de ETF de ouro mundiais.

O Conselho Mundial do Ouro informou que as participações colectivas em ouro dos ETF diminuíram 244 toneladas no ano passado, representando o nível mais elevado de saídas anuais desde 2013.

A procura de ETF, barras de ouro e moedas de ouro diminuiu, no seu conjunto, 15% em 2023, mas esta diminuição foi mais do que compensada pela procura de outros investimentos, incluindo transacções fora da bolsa.

Procura mundial de ouro

Por outro lado, as compras dos bancos centrais continuaram a um ritmo impressionante em 2023, ultrapassando as 1 000 toneladas pelo segundo ano consecutivo.

Os últimos dois anos, 2022 e 2023, representaram os dois níveis mais elevados de compras líquidas em mais de 50 anos.

O World Gold Council estima que os bancos centrais mundiais adicionaram 1037 toneladas às suas reservas durante 2023, o 14.º ano consecutivo de compras líquidas.

Proteção contra riscos

Em particular, o Banco Popular da China foi o maior comprador individual de ouro durante o ano, com compras comunicadas de 225 toneladas, representando as compras anuais mais elevadas do país desde, pelo menos, 1977.

Durante os piores impactos da pandemia de Covid-19, alguns bancos centrais consideraram as suas detenções de ouro como uma fonte de liquidez em tempos económicos difíceis.

A sua capacidade para o fazer demonstra bem por que razão o ouro é um ativo de reserva valioso e uma fonte fundamental de diversificação de reservas.

De acordo com a Barrick Gold, o forte nível de aquisições nos anos seguintes mostra que os bancos centrais encaram o ouro de forma positiva e como uma reserva de valor a longo prazo.