A mina de Peñasquito produzirá menos 74,7% de ouro em 2023

A mina de Peñasquito, situada no México, registou uma queda homóloga de 74,7% na produção de ouro em 2023, para 143,000 onças, afetada por uma greve de quatro meses.

Ao mesmo tempo, a sua produção de prata caiu cerca de 40%, para 18 milhões de onças.

Nota: a unidade mineira de Peñasquito foi classificada como o maior produtor de ouro no México em 2022 e também o maior produtor de prata.

Esta mina pertence à Newmont, uma empresa norte-americana e uma das maiores empresas de extração de ouro do mundo.

Como se desenrolou a greve?

Em 7 de junho de 2023, o Sindicato Nacional dos Mineiros e Metalúrgicos da República Mexicana (o «Sindicato») notificou a empresa de uma ação de greve.

Em resposta ao aviso de greve, a empresa suspendeu as operações em Peñasquito.

As operações permaneceram suspensas durante o terceiro trimestre de 2023.

Em 13 de outubro de 2023, a Newmont chegou a um acordo final com o Sindicato, que também recebeu aprovação do Tribunal do Trabalho do México.

Mina de Peñasquito

Nos termos do acordo, a empresa pagará aos trabalhadores de Peñasquito um montante fixo equivalente a cerca de 60% dos salários durante a greve e um bónus adicional de dois meses de salários a pagar no segundo trimestre de 2024, uma vez que a mina de Peñasquito não registou lucros em 2023 devido à greve.

Além disso, como parte de uma negociação anual separada ao abrigo do Acordo de Negociação Colectiva, a empresa concordou com um aumento salarial anual de 8% a partir de 1 de agosto de 2023, o que está em conformidade com os aumentos salariais da indústria mineira mexicana para 2023.

Zacatecas

A mina de Peñasquito é uma exploração a céu aberto localizada no canto nordeste do estado de Zacatecas, a cerca de 125 milhas (200 quilómetros) a nordeste da cidade de Zacatecas e é acessível por estradas pavimentadas com um aeroporto privado perto do local.

A propriedade iniciou a produção em 2009 e a produção comercial foi alcançada em 2010.

A Goldcorp adquiriu a propriedade da mina em 2006, quando adquiriu a Glamis. Em 2019, a Newmont adquiriu a Goldcorp, obtendo uma participação total na Peñasquito. A Peñasquito é constituída pelas minas a céu aberto Peñasco e Chile Colorado.