Procura agregada no México cresce por três anos consecutivos

A procura agregada no México cresceu em 2023 por três anos consecutivos e acima de sua média histórica, principalmente como resultado das condições positivas do mercado de trabalho e da confiança das empresas para investir no país, de acordo com o Ministério das Finanças (SHCP).

Assim, em 2023 aumentou 4,0% anualmente, com contributos positivos de 2,1 e 2,9 pontos percentuais (pp) do consumo privado e do investimento, respetivamente.

O que é a procura agregada? É um indicador que reflecte a quantidade total de bens e serviços procurados no país num determinado período de tempo.

Este indicador é composto pelo consumo, pela formação bruta de capital fixo e pelas exportações.

Entretanto, as exportações de bens e serviços contraíram-se 6,9% no México, o que subtraiu 2,0 pp ao total, reflectindo um desempenho menos dinâmico do sector externo.

O aumento de 4,0 por cento no consumo em 2023 foi impulsionado pela componente de consumo privado, que superou o seu desempenho histórico ao aumentar 4,3 por cento y/y, enquanto a componente pública registou o maior aumento nos últimos cinco anos, com um aumento anual de 2,1 por cento.

Procura agregada

No consumo privado, o maior dinamismo veio da componente importada, que contribuiu com 2,3 p.p., sobretudo devido à aquisição de bens não duradouros.

Por sua vez, o consumo interno registou um aumento de 1,7% devido ao efeito dos serviços e dos bens duradouros.

O investimento total registou o maior contributo para o crescimento da procura agregada desde que há registos em 1993, crescendo 19,5% ao ano em 2023.

Dentro deste, destaca-se a componente de construção com um aumento anual de 20,8% devido a obras de engenharia civil e construção não residencial.

Vendas externas

Por outro lado, a componente de máquinas e equipamentos também registou um crescimento anual de 18,1%, principalmente devido ao material de transporte nacional, após vários anos de escassez de componentes para a produção de veículos e elevada procura no interior do país.

No que diz respeito às exportações, o seu declínio de 6,9% em relação ao ano anterior prejudicou o ritmo da procura agregada. Isto deveu-se principalmente a estrangulamentos no último trimestre de 2023 na fronteira com os Estados Unidos, com efeitos na produção doméstica e na cadeia de abastecimento.