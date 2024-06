Processamento de petróleo do SNR no México

O processamento de petróleo do Sistema Nacional de Refinação (SNR) do México em 2023 foi em média de 792 Mbd (milhares de barris por dia).

Este volume representa um declínio anual de 2,9%, de acordo com a Pemex.

A SNR do México é composta por seis refinarias da Pemex:

Antonio M. Amor (RIAMA) em Salamanca, Guanajuato.

Lázaro Cárdenas em Minatitlán, Veracruz.

Héctor R. Lara Sosa em Cadereyta, Nuevo León.

Antonio Dovalí Jaime em Salina Cruz, Oaxaca.

Francisco I. Madero em Ciudad Madero, Tamaulipas.

Miguel Hidalgo em Tula, Hidalgo.

Segundo a Pemex, a diminuição do processamento de petróleo explica-se pelas obras de reabilitação previstas para o segundo semestre do ano.

Processamento de petróleo

Durante 2023, as refinarias de Tula, Salina Cruz e Minatitlán destacaram-se pelo seu desempenho operacional, com níveis de processamento de crude de 191 Mbd, 178 Mbd e 116 Mbd, respetivamente.

No final de 2023, as seis refinarias do sistema estavam a funcionar normalmente, com um processamento de crude de 823 Mbd em dezembro, e em janeiro-fevereiro de 2024 registou-se um aumento do processamento para cerca de 950 Mbd.

O processamento de crude pesado nas refinarias reconfiguradas foi, em média, de 235 Mbd, uma diminuição de 12,6 % em relação a 2022, em resultado dos trabalhos de reabilitação planeados nas instalações combinadas das refinarias de Madero e Minatitlán.

Atualmente, o processamento nestas refinarias está acima dos 110 Mbd e 120 Mbd, respetivamente, representando os melhores resultados anuais desde o final de 2015.

A utilização da capacidade de destilação primária da SNR foi em média de 48,3 por cento.

As refinarias de Tula e Salina Cruz estiveram acima da média obtida na SNR, registando uma utilização média de 60,6 por cento e 54,0 por cento, respetivamente.

Regulamentação

A Lei dos Hidrocarbonetos e a Lei das Receitas dos Hidrocarbonetos regulam as actividades que vão desde a exploração, extração e refinação até à distribuição, armazenamento, venda e comercialização de hidrocarbonetos e permitem que os investidores mexicanos e não mexicanos participem no processo de concurso para a exploração, produção e transporte de petróleo e gás.

Estas leis permitem que o governo atribua actividades de exploração e extração de petróleo e gás a empresas privadas de petróleo e gás, para além da Pemex, que foi reorganizada numa entidade estatal produtiva através da reforma constitucional da energia aprovada em 2013