L’exploitation minière est l’un des principaux secteurs de l’économie chilienne, le cuivre dominant les exportations.

Au premier semestre 2023, le secteur primaire a reculé de 1,2% (représentant 16,3% du PIB nominal total), le secteur manufacturier a reculé de 1,1% (représentant 10,0% du PIB nominal total) et le secteur des services a augmenté de 0,3% (représentant 64,0% du PIB nominal total), dans chaque cas, par rapport à la même période en 2022 et en termes réels.

Selon le gouvernement chilien, la baisse dans le secteur primaire est due à une diminution de l’exploitation minière et du cuivre, et la baisse dans le secteur manufacturier s’explique principalement par une diminution dans tous les sous-secteurs, à l’exception de l’alimentation, des boissons et du tabac, ainsi que des produits métalliques, des machines et équipements et d’autres activités manufacturières.

Dans le même temps, l’augmentation dans le secteur des services était principalement due à des augmentations dans les secteurs de l’électricité, du pétrole, du gaz, de l’eau, du logement et des services personnels.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) signale que l’économie chilienne reste fortement dépendante du secteur minier, en particulier de l’extraction du cuivre.

L’économie chilienne

La part de ce secteur dans le PIB actuel a considérablement varié au cours de la période considérée, reflétant en grande partie la fluctuation des prix internationaux du cuivre et d’autres minéraux, comme il est d’usage au Chili et comme cela a déjà été indiqué dans les rapports précédents.

À cela s’ajoute l’effet de la pandémie, qui a affecté les autres secteurs de l’économie, en particulier les services et la construction, dans une plus large mesure que le secteur minier.

Ainsi, la part du secteur minier dans le PIB actuel était de 14,2% en 2022, contre 7,9% en 2015.

Le cuivre

L’extraction du cuivre représente 10,9 % du PIB en 2022, contre 7,2% en 2015.

Toutefois, la part de l’extraction du cuivre dans le PIB minier s’est contractée au cours des sept dernières années, passant de 91,1% en 2015 à 76,8% en 2022.

L’OMC a noté que cela était dû au fait que la baisse du volume de production de cuivre en 2022 était plus importante que la réduction de la production d’autres minéraux.