Les 5 principaux produits miniers au Chili

Les principaux produits miniers du Chili, en termes de part de la production mondiale, sont le cuivre, l’iode, le lithium, le molybdène et l’argent.

Codelco, une entreprise publique, est notamment le plus grand producteur de cuivre au monde.

Selon un rapport de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Chili est le premier producteur mondial de cuivre et d’iode, le deuxième producteur de lithium et de molybdène, et le quatrième producteur d’argent.

L’exploitation minière, avec en tête le cuivre, représentait plus de la moitié des exportations totales de marchandises du Chili en 2022.

Codelco est une société minière entièrement détenue par l’État.

L’objet social de Codelco est de maximiser la valeur de ses ressources minérales au profit de son actionnaire, la République du Chili, en développant pleinement ses vastes ressources minérales en temps voulu, en tirant parti de son expertise en matière de main-d’œuvre, en utilisant ses actifs technologiques de pointe dans des domaines clés et en exécutant des initiatives stratégiques liées à cinq aspects, selon le gouvernement chilien.

Programme de dépenses en capital. Amélioration des opérations. Efforts d’exploration. Investissement dans le capital humain. Partenariats miniers avec des tiers.

Dans le cadre de sa stratégie d’augmentation de la production et des recettes, Codelco a entrepris un certain nombre de projets, d’entreprises commerciales et de partenariats avec des sociétés minières et non minières du secteur privé.

Produits miniers

L’État est l’unique propriétaire de tous les minéraux présents sur son territoire, bien qu’il permette à des entreprises nationales ou étrangères d’exercer des activités dans le secteur par le biais d’un système de concessions minières, ou de concessions administratives et de contrats d’exploitation spéciaux dans le cas des hydrocarbures et du lithium.

L’exploitation minière au Chili se caractérise par une forte présence de l’État, par l’intermédiaire de deux entreprises publiques: Codelco pour l’exploitation minière à grande échelle et Empresa Nacional de Minería (ENAMI) pour l’exploitation minière à petite et moyenne échelle.

En outre, conformément à l’OMC, le Chili maintient une réserve de cuivre pour l’industrie manufacturière nationale afin de garantir son approvisionnement ; en 2022, neuf entreprises ont été approvisionnées par le biais de cette réserve.

En mai 2023, le Congrès national a adopté un projet de loi établissant une nouvelle redevance minière pour les entreprises dont les ventes annuelles de cuivre dépassent un certain seuil, composée d’une taxe ad valorem de 1 % sur les ventes et d’une taxe ad valorem comprise entre 8% et 26% sur les revenus d’exploitation minière.

Cette loi n’a pas encore été promulguée.