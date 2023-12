Les 2 premiers exportateurs de minerai et de saumure de lithium

Selon la CNUCED, l’Australie et le Chili ont été classés comme les plus grands exportateurs de minerai et de saumure de lithium en 2022.

Le lithium est un métal argenté mou dont la densité est la plus faible de tous les métaux.

Il n’existe pas en tant que métal dans la nature, mais on le trouve sous forme de roches dures ou dans des dépôts de saumure sous forme de sels de chlorure de lithium.

Bien qu’il soit présent dans de nombreuses roches et dans diverses saumures naturelles, l’exploitation commerciale du lithium n’est possible que dans quelques gisements dont les concentrations élevées rendent l’exploitation économiquement viable.

Le minerai ou la saumure de lithium est utilisé pour fabriquer de l’hydroxyde de lithium et du carbonate de lithium, essentiels à la production de cathodes de batteries.

Au stade de l’extraction, l’Australie et le Chili représentent plus de 79% des exportations de minerai et de saumure de lithium, et la Chine importe plus de 73% du lithium commercialisé dans le monde.

La saumure de lithium

L’Australie, premier exportateur mondial de spodumène (minerai de lithium), disposait d’une capacité de raffinage de l’hydroxyde de lithium relativement faible en 2022.

Selon la CNUCED, le pays prévoit d’atteindre environ 10% de la capacité mondiale de raffinage du lithium d’ici 2024.

Le Chili, premier exportateur de saumure de lithium, dispose d’une capacité de raffinage et est un exportateur majeur d’hydroxyde de lithium.

L’extraction du lithium est dominée par des entreprises chiliennes, chinoises, américaines et australiennes, qui contrôlent ensemble 53 % de la production mondiale de lithium.

La Chine, qui représente 67 % des exportations mondiales d’oxyde et d’hydroxyde de lithium au stade du traitement, semble conserver des matériaux de batterie à base de lithium pour la fabrication nationale de blocs de batterie.

Bien que la Chine exporte peu de matériaux de batterie dans le monde, elle importe ces produits de la République de Corée et des États-Unis.

La Chine exporte ensuite des batteries vers des pays qui sont d’importants exportateurs de véhicules électriques, notamment les États-Unis et l’Allemagne.