Le Canada, la Turquie et le Mexique sont les principaux exportateurs d’œufs vers les États-Unis au premier trimestre 2025.

Le marché d’importation américain a totalisé 57,5 millions de dollars au premier trimestre 2025.

Aux États-Unis, 284 œufs sont consommés par habitant. Ce chiffre est inférieur à celui du Mexique (391), de l’Argentine (363) et de la Colombie (343). Et plus élevée que celle du Japon (320).

Exportateurs d’œufs vers les États-Unis

Selon une analyse du Congrès américain, certaines parties prenantes ont suggéré que les œufs importés pourraient compléter l’offre nationale.

Toutefois, la périssabilité et la fragilité des œufs en coquille les rendent difficiles à transporter au niveau international.

Voici le classement des principaux exportateurs d’œufs vers les États-Unis au premier trimestre 2025, en milliers de dollars:

Canada : 14,170.

Turquie : 13,310.

Mexique : 9,731.

Royaume-Uni : 6,595.

Chine : 3,912.

Brésil: 1,754.

Tarifs douaniers

De nombreux pays ne disposent pas d’excédents d’œufs prêts à l’exportation, contrairement à des produits tels que les céréales.

De plus, les États-Unis imposent des normes de sécurité alimentaire strictes que tous les pays ne respectent pas, comme le lavage et la réfrigération des œufs en coquille.

En 2024, seule la Turquie exportait des œufs en coquille vers les États-Unis, et en 2025, le Mexique l’a rejointe.

Le FSIS a autorisé le Canada, la Lituanie et les Pays-Bas à exporter des ovoproduits. D’autres pays, comme la Pologne et l’Indonésie, ont manifesté leur intérêt. Parallèlement, le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane à de multiples partenaires commerciaux, y compris sur les œufs et les ovoproduits, par le biais de la loi IEEPA, que certains législateurs cherchent à limiter.