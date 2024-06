As principais empresas produtoras de etanol nos Estados Unidos são: POET Biorefining, Valero Renewable Fuels, Archer Daniels Midland e Green Plains Renewable Energy.

A produção de etanol nos Estados Unidos aumentou nas últimas décadas devido às políticas energéticas e ambientais.

Em 21 de novembro de 2023, a Associação de Combustíveis Renováveis (RFA) estima que existam aproximadamente 197 instalações de produção de etanol nos Estados Unidos com capacidade para produzir cerca de 17,787 mil milhões de galões de etanol por ano.

Há um número não especificado de instalações adicionais de produção de etanol em produção.

Estas outras instalações têm uma capacidade total estimada para produzir 89 milhões de galões de etanol por ano.

Empresas produtoras de etanol

Também conhecido como álcool etílico, o etanol é um componente importante da indústria de biocombustíveis.

O etanol é o oxigenado e a fonte de octanas mais barata disponível no mercado e os seus custos de produção são competitivos em relação à gasolina.

A seguir, identificam-se as principais empresas produtoras de etanol nos Estados Unidos, juntamente com as suas capacidades de produção em 21 de novembro de 2023:

POET Biorefining: 3.005 MMgy.

Valero Renewable Fuels: 1.625 MMgy.

Archer Daniels Midland: 1.613 MMgy.

Green Plains Renewable Energy: 958 MMgy.

Concorrência

De acordo com a Red Trail Energy, a indústria do etanol registou uma consolidação em que surgiram alguns grandes produtores de etanol que controlam uma grande parte da produção de etanol nos EUA.

Entre os maiores produtores de etanol contam-se a Archer Daniels Midland, a Green Plains Renewable Energy, a POET e a Valero Renewable Fuels, que, em conjunto, controlam cerca de 40,5% da capacidade de produção de etanol nos Estados Unidos.

Características