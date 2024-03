Gasolina no México: importações e preços

As importações de gasolina para o México caíram 28% em relação ao ano anterior em 2023, para 16,775 bilhões de dólares, de acordo com dados do Banco do México.

Mas esse valor é inferior às importações correspondentes em 2021, quando foram de 15,148 bilhões de dólares.

Do consumo total de gasolina no México, cerca de 61% é importado, principalmente dos Estados Unidos. Outras origens: Holanda, China, Coreia do Sul e Espanha.

No México, o preço de referência da gasolina no quarto trimestre de 2023 foi em média de US $ 97,8 por barril, 12,6% menor do que no mesmo período de 2022.

Gasolina no México

Os preços começaram o trimestre sob pressão descendente dos preços do petróleo e da acumulação de stocks nos Estados Unidos, que excederam os níveis dos últimos dois anos.

O preço médio anual da gasolina no México durante 2023 foi de 110,8 dólares por barril, 14,2% menor do que em 2022.

Estados Unidos

A gasolina é o produto refinado de maior volume vendido nos Estados Unidos e representa quase metade do consumo de petróleo nos EUA.

De acordo com o United States Gasoline Fund, o contrato de futuros sobre a gasolina cotado e transaccionado no NYMEX é cotado em unidades de 42,000 galões (1,000 barris) e baseia-se na entrega em terminais de produtos petrolíferos no porto de Nova Iorque, o principal centro comercial da Costa Leste para as importações e os carregamentos nacionais provenientes das refinarias da zona portuária de Nova Iorque ou dos centros de refinação da Costa do Golfo.

Os preços da gasolina têm sido historicamente voláteis.

Gasóleo

No quarto trimestre de 2023, o preço médio de referência do gasóleo no México foi de 118,5 USD por barril, 21,7% inferior ao do mesmo período de 2022.

Os preços apresentaram uma tendência descendente impulsionada pelos preços do petróleo e pelos menores riscos de oferta, enquanto a procura de gasóleo nos EUA foi afetada por dados fracos dos setores da indústria transformadora e do retalho.

O preço médio anual em 2022 foi de 118,7 dólares por barril, 21,1% inferior ao registado em 2022.