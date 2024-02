Importações de gasolina para o México: autossuficiência energética

As importações de gasolina para o México totalizaram 16,775 mil milhões de dólares em 2023, uma diminuição de 28 % em relação a 2022.

No contexto desse comércio, o Ministério da Energia do México abriu a refinaria Olmeca em Dos Bocas, Tabasco, para testes em 1 de julho de 2022, e espera-se que o local processe 340.000 barris por dia de petróleo bruto e produza 170.000 barris por dia de gasolina e 120.000 barris por dia de gasóleo com baixo teor de enxofre.

O México importa uma parte substancial das suas necessidades de gasolina, apesar de ser um país produtor de petróleo.

Com altos e baixos, as importações de gasolina para o México tiveram os seguintes valores em dólares: em 2019 e 2020 foram 17,101 mil milhões e 10,263 mil milhões, e em 2021 e 2022 foram 15,148 mil milhões e 23,303 mil milhões, respetivamente, de acordo com dados do Banco do México.

Importações de gasolina

Em 2017, os controlos dos preços da gasolina e do gasóleo foram liberalizados no México para permitir que os preços fossem determinados de acordo com as forças do mercado.

Para mitigar a variação dos preços de referência dos combustíveis e da taxa de câmbio, o Ministério das Finanças e do Crédito Público implementou um programa de estímulo semanal para importadores e distribuidores de gasolina, gasóleo e combustíveis não fósseis (que tinha sido originalmente promulgado em 2015 em resposta a alterações no mercado petrolífero).

O estímulo foi renovado por decreto presidencial várias vezes desde a sua promulgação, mais recentemente em 30 de dezembro de 2020, altura em que foi prorrogado até 2024.

Os mesmos decretos presidenciais incluíram também um estímulo conexo para os titulares de licenças de postos de abastecimento de combustível que foram autorizados pela Comissão Reguladora da Energia (CRE) a vender combustíveis ao público na fronteira EUA-México.

Este estímulo à fronteira norte permitiu uma harmonização parcial dos preços do petróleo nessa zona com os das cidades americanas vizinhas.

Em geral, os países implementam frequentemente estratégias para reforçar a sua capacidade de produção de combustíveis, como a gasolina, a fim de garantir a autossuficiência energética e reduzir a dependência das importações.