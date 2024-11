Premier producteur mondial de potasse: le Canada

Le Canada est le premier producteur mondial de potasse, avec 21,9 millions de tonnes en 2023.

Cette quantité implique une baisse de 7% d’une année sur l’autre, selon Statistique Canada.

Qu’est-ce que la potasse? La potasse est un terme général qui peut inclure divers composés de potassium, tels que le carbonate de potassium, le chlorure de potassium et d’autres. Elle est associée à la production d’engrais, de verre, de savon et d’aliments transformés tels que les olives.

Au Canada, seules trois entreprises produisent de la potasse: Nutrien, The Mosaic Company et K+S Potash Canada.

Producteur mondial de potasse

The Mosaic Company exploite notamment trois mines de potasse au Canada, dont deux mines à puits et une mine à solution, ainsi que la mine à puits de potasse Esterhazy aux États-Unis, qui est la plus grande mine de potasse au monde.

Esterhazy atteindra sa pleine capacité de production en 2024 ou au début de 2025.

Au Canada, la potasse est extraite de gisements souterrains, soit par extraction souterraine classique, soit par injection d’eau dans le corps minéralisé souterrain et extraction de la saumure qui en résulte (extraction par dissolution).

Selon le gouvernement canadien, 10 mines actives au Canada produiront de la potasse d’ici 2022. En outre, BHP développe le projet de potasse Jansen Stage 1 (S1) en Saskatchewan, dont la production devrait commencer en 2026. Jansen S1 devrait produire environ 4,35 millions de tonnes par an.

Nouvelles technologies

Le Canada est bien placé pour tirer parti de la demande mondiale croissante de minéraux et de matériaux essentiels qui favoriseront la transition vers l’énergie propre et la fabrication de pointe.

Le Canada est un acteur clé de la production mondiale de cuivre, de nickel et de cobalt. En outre, le pays a d’importants projets miniers concernant des éléments tels que les terres rares, le lithium, le graphite et le vanadium.

Le gouvernement canadien entend s’appuyer sur son expertise minière et ses solides références dans les domaines de la durabilité et de la gouvernance environnementale. Sa stratégie vise à renforcer sa compétitivité dans les secteurs miniers clés.

La vision du gouvernement canadien se concentre sur la création de chaînes d’approvisionnement efficaces et compétitives pour les minéraux essentiels. Le plan comprend non seulement l’extraction des ressources, mais aussi la production de produits et le développement de processus et de technologies à valeur ajoutée.

Celles-ci vont de la fabrication de véhicules sans émissions, y compris les batteries lithium-ion, aux aimants permanents et aux alliages spéciaux. En outre, les éoliennes, les piles à hydrogène, ainsi que les technologies de l’information et de la communication, y compris les semi-conducteurs, se distinguent.