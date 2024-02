Selon une étude financée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’utilisation mondiale d’engrais, composés d’azote, de phosphate et de potasse, devrait augmenter de 2% d’ici 2024 pour répondre à la demande alimentaire mondiale.

L’utilisation mondiale d’engrais est essentielle pour la production agricole et la sécurité alimentaire, car ces produits fournissent des nutriments indispensables à la croissance des plantes.

Actuellement, selon CVR Partners, les pays développés utilisent les engrais de manière plus intensive que les pays en développement, mais la croissance économique soutenue des marchés émergents augmente la demande alimentaire et l’utilisation d’engrais.

En outre, les populations des pays en développement adoptent des régimes alimentaires plus riches en protéines à mesure que leurs revenus augmentent, et cette consommation nécessite davantage de céréales pour l’alimentation animale.

À titre d’exemple, on estime que la production de blé et de céréales secondaires de la Chine a augmenté de 42 % entre 2011 et 2023, mais qu’elle n’a pas réussi à suivre le rythme de la demande, ce qui a conduit la Chine à augmenter ses importations de blé et de céréales secondaires de plus de 1,167% au cours de la même période, selon le département de l’agriculture des États-Unis (USDA).

Utilisation mondiale d’engrais

La demande mondiale d’engrais dépend principalement de la demande et des prix des céréales, qui sont eux-mêmes déterminés par la croissance démographique, les terres agricoles par habitant, les changements de régime alimentaire dans les pays en développement et l’augmentation de la consommation de biocarburants.

Selon l’IFA, entre 1976 et 2021, la demande mondiale d’engrais augmentera de 2% par an.

Les engrais sont utilisés pour améliorer la fertilité des sols et augmenter la productivité des cultures.

Céréales

Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de céréales secondaires, représentant 25 % des exportations mondiales et 27% de la production mondiale au cours de l’année fiscale se terminant le 31 décembre 2023, selon l’USDA.

Une quantité importante d’azote est consommée dans la production de ces cultures pour augmenter les rendements.

Fertecon Limited estime que les États-Unis étaient le troisième plus grand consommateur et importateur d’engrais azotés au monde en 2023.

Fertecon est une agence qui fournit des informations et des analyses de marché sur les engrais et les matières premières pour engrais aux industries des engrais et aux industries connexes, ainsi qu’aux agences internationales.

Les estimations de Fertecon indiquent que les États-Unis représentaient 11% de la consommation mondiale totale d’engrais azotés en 2023, la Chine et l’Inde étant les plus gros consommateurs, avec respectivement 23 % et 18% de la consommation mondiale totale d’engrais azotés.