Poupança pessoal nos EUA: tendência

O Banco Mundial previu um novo enfraquecimento do crescimento do consumo nos Estados Unidos, no contexto de um declínio da poupança pessoal.

Enquanto a poupança pessoal naquela nação era de 851,2 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023, a taxa de poupança pessoal (poupança pessoal em percentagem do rendimento pessoal disponível) era de 4,2 por cento.

Outros factores neste contexto são os rácios de endividamento ainda elevados e o menor stress no mercado de trabalho.

Poupança pessoal

Olhando para o futuro, o Banco Mundial prevê que o crescimento dos EUA atinja 1,6% em 2024, considerando que as elevadas taxas de juro reais irão restringir a atividade.

Prevê igualmente que a política orçamental se torne mais restritiva, mesmo que as elevadas taxas de juro e o enfraquecimento do crescimento pesem sobre o saldo orçamental federal.

A poupança pessoal refere-se ao montante de rendimento que os indivíduos põem de lado depois de pagarem impostos e despesas.

Este indicador foi de 948,2 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023 e de 1 027,6 mil milhões de dólares.

Anteriormente, a poupança pessoal nos Estados Unidos para todo o ano de 2020 totalizava US $ 2 trilhões 678,6 bilhões, depois caiu para US $ 2 trilhões 120,5 bilhões em 2021 e finalmente caiu para US $ 622,8 bilhões em 2022.

PIB

Nos Estados Unidos, o crescimento económico foi resiliente em 2023, recuperando para um valor estimado de 2,5%, apesar do aumento das taxas de juro e de condições de crédito mais restritivas.

As despesas de consumo mantiveram-se sólidas, apoiadas por poupanças reprimidas, mercados de trabalho restritivos e um aumento do rendimento disponível decorrente de ajustamentos fiscais pontuais.

A atividade foi igualmente apoiada por um impulso expansionista da política orçamental.

Na perspetiva do Banco Mundial, o investimento fixo das empresas nos EUA continuará a abrandar, uma vez que as empresas se mantêm cautelosas, dadas as incertezas económicas e políticas, e refinanciam cada vez mais a dívida das empresas a taxas de juro mais elevadas.

O banco projecta que o crescimento económico aumente para 1,7% em 2025, mais próximo da sua taxa tendencial, à medida que o impacto da flexibilização da política monetária se repercute na economia.