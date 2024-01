As despesas de consumo nos Estados Unidos aumentaram 3,1% no terceiro trimestre de 2023 em comparação com o período anterior, em dados corrigidos de sazonalidade.

As despesas de consumo nos EUA contribuíram assim com 2,1 pontos percentuais para o aumento do PIB real.

Resta saber se os consumidores serão capazes de sustentar este ritmo de despesa, especialmente tendo em conta as recentes notícias de que o excesso de poupança resultante do estímulo da era pandémica provavelmente se esgotou.

Uma vez que as despesas de consumo se referem ao montante total de dinheiro que as pessoas gastam em bens e serviços, este indicador é crucial para medir a saúde geral da economia, representando uma parte significativa do PIB de um país.

Despesas de consumo

Anteriormente, esta despesa aumentou 3,8% no primeiro trimestre de 2023 e depois subiu 0,8% no segundo trimestre, de acordo com dados do Departamento de Comércio dos EUA.

A economia dos EUA cresceu 4,9% no terceiro trimestre de 2023 e agora está 2,9% acima de onde estava no terceiro trimestre de 2022.

Os dados do PIB para o trimestre mais recente representam a taxa de crescimento mais rápida para qualquer trimestre desde 2014.

Na economia global, o Fundo Monetário Internacional (FMI) indicou que o progresso no combate à inflação levou a um crescimento económico mais lento.

Economia mundial

Nas suas Perspectivas Económicas Mundiais de outubro de 2023, o FMI projectou que o crescimento da produção económica mundial deverá abrandar de 3,5% em 2022 para 2,9% em 2024.

Também prevê que o crescimento económico nas economias avançadas caia de 2,6% em 2022 para 1,4% em 2024.

Relativamente aos Estados Unidos, prevê-se um crescimento de 2,1% em 2023 e de 1,5% em 2024.

A previsão é revista em alta em 0,3 pontos percentuais em 2023 e 0,5 pontos percentuais em 2024, em comparação com as projeções da atualização de julho de 2023, devido ao investimento empresarial mais forte no segundo trimestre e ao crescimento resiliente do consumo, refletindo um mercado de trabalho ainda apertado.