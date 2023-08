Porto de Salina Cruz e Porto de Coatzacoalcos: ampliações

O governo mexicano está a realizar melhorias e ampliações no Porto de Salina Cruz e no Porto de Coatzacoalcos, os dois extremos do Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Por um lado, no Porto de Salina Cruz, de forma integral, com as restantes obras de infra-estruturas, será reduzido o atraso dos navios no carregamento de crude ou combustível, o que gerará poupanças no custo de operação do Terminal Marítimo e os petroleiros poderão carregar de forma mais segura e rápida.

Além disso, de acordo com o Ministério das Finanças e do Crédito Público (SHCP), no porto comercial, haverá duas posições de atracação no porto.

Finalmente, a remoção do quebra-mar existente no Porto de Salina Cruz permitirá a ampliação do porto de acesso ao porto comercial.

Porto de Salina Cruz

Como parte do Plano Nacional de Desenvolvimento, em 2019, o Governo lançou o Plano de Desenvolvimento do Istmo de Tehuantepec.

O Plano de Desenvolvimento do Istmo de Tehuantepec inclui o CIIT, que foi criado em 14 de junho de 2019 e deverá estar operacional até ao final do mandato de seis anos do Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A CIIT incluirá vários modos de transporte e um investimento de 8 mil milhões de pesos, em parte para a reabilitação dos caminhos-de-ferro de mercadorias e passageiros, o alargamento da autoestrada Salina Cruz-Coatzacoalcos e a expansão e modernização dos portos de Salina Cruz e Coatzacoalcos e das refinarias de Salina Cruz e Minatitlán.

O Plano de Desenvolvimento do Istmo de Tehuantepec inclui um projeto de gasoduto para abastecer empresas e consumidores nacionais.

Por outro lado, em Coatzacoalcos, a SHCP informou que foram realizados trabalhos de desenvolvimento de infra-estruturas portuárias na Lagoa de Pajaritos e prosseguiu a construção de vias férreas de acesso ao novo Terminal Especializado de Contentores e ao recinto portuário da Lagoa de Pajaritos.

Além disso, foi formalizado um contrato de cessão parcial de direitos para a construção de um cais.

Em 14 de março de 2023, foi publicado no Jornal Oficial da Federação o decreto que cria o Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec como órgão descentralizado do Ministério da Marinha.