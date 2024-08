Políticas protecionistas de comércio: Harris vs. Trump

Tanto o ex-presidente Donald Trump quanto a vice-presidente Kamala Harris acabarão adotando políticas protecionistas de comércio caso se tornem presidentes dos Estados Unidos.

Os analistas políticos dos EUA preveem que a questão das importações, especialmente da China, desempenhará um papel crucial na decisão de nomeação.

Em maio de 2024, o presidente Joe Biden introduziu uma série de tarifas direcionadas aos produtos chineses, a serem implementadas gradualmente nos próximos três anos.

Essas tarifas abrangem uma ampla gama de produtos, como veículos elétricos, suprimentos médicos, painéis solares e outros produtos essenciais.

Além disso, o presidente Biden tem planos de subsidiar os principais setores, com o objetivo de proporcionar aos EUA uma vantagem competitiva no mercado global.

Essa abordagem reforça o compromisso de seu governo de impulsionar a fabricação nacional e incentivar a inovação tecnológica como parte de sua estratégia para enfrentar os desafios econômicos do país.

Políticas protecionistas de comércio

Em contraste, o ex-presidente Trump sinalizou sua intenção de aplicar uma tarifa geral de 10% sobre todas as importações, com um imposto ainda maior de 60% sobre os produtos chineses.

Essa postura agressiva em relação ao comércio é consistente com as políticas de seu governo anterior, que se concentraram na redução do déficit comercial e na proteção dos empregos americanos contra o que ele considera concorrência estrangeira desleal.

Na semana passada, Trump sugeriu que a tarifa geral poderia ser aumentada para 20%.

Por sua vez, a vice-presidente Harris criticou duramente a tarifa universal proposta por Trump, descrevendo-a como um “imposto nacional sobre vendas” que poderia custar às famílias americanas até US$ 3.900 por ano, se implementada.

Até o momento, os EUA impuseram tarifas sobre US$ 550 bilhões em produtos chineses.

Em resposta, a China impôs tarifas sobre US$ 185 bilhões em produtos americanos.

Tarifas

Durante vários meses, nem a China nem os EUA mostraram qualquer sinal de querer reverter essas medidas.

Entretanto, em 15 de janeiro de 2020, os primeiros sinais de uma trégua foram vistos quando os dois lados assinaram o Acordo de Fase Um.

Posteriormente, esse acordo formalizou a redução das tarifas e a expansão das compras comerciais.

Além disso, a China se comprometeu a aumentar as compras de determinados bens e serviços dos EUA em mais US$ 200 bilhões no período de dois anos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021.

No entanto, a China comprou apenas 57% desse valor prometido.