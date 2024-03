Nemak cresce no segmento de veículos elétricos

A Nemak ganhou contratos no valor aproximado de 440 milhões de dólares anuais até 2023, 40% relacionados com o segmento de componentes, estrutura e chassis de veículos eléctricos (EV/EC).

A empresa informou que a sua carteira de encomendas para este segmento terminou o ano em 1,75 mil milhões de dólares anuais.

Anteriormente, sua carteira de pedidos passou de um valor de aproximadamente US $ 1.05 bilhão no final de 2021 para US $ 1.6 bilhão anualmente em 2022, o que aproxima a empresa de sua meta de US $ 2 bilhões até 2025.

Em 2022, a Nemak também continuou a expandir sua presença em novas linhas de produtos destinadas a atender às necessidades de eletrificação e leveza automotiva de seus clientes, avançando na construção de três novas fábricas dedicadas a apoiar a produção de carcaças de baterias para veículos totalmente elétricos.

Com base na sua vasta experiência no fornecimento de soluções inovadoras de leveza em todo o seu portfólio de aplicações VE/CE, a empresa está confiante de que está bem posicionada para tirar partido das novas oportunidades de crescimento ligadas à tendência de eletrificação automóvel.

Em uma base anual, as receitas da empresa cresceram 7,4% em 2023, para US $ 4,993 bilhões. Seu lucro líquido foi de US $ 4,4 milhões. Foi abaixo dos US $ 50.6 milhões em 2022.

Nemak

No quarto trimestre de 2023, as despesas de capital desta empresa foram de 155 milhões de dólares, uma diminuição em comparação com 176 milhões de dólares no quarto trimestre de 2022.

Esses fundos foram distribuídos principalmente para novos lançamentos, particularmente no segmento EV / EC, a construção de novas fábricas e a adaptação da capacidade existente.

A empresa se concentra na produção de componentes complexos de alumínio para a indústria automotiva, particularmente na produção de peças e componentes do trem de força para veículos elétricos, estrutura e chassi.

Clientes

Enquanto as peças do grupo motopropulsor consistem em cabeças de motor, monoblocos e outros, bem como peças de transmissão, tais como caixa de velocidades, caixa de conversores e outros, as cabeças de motor e o monobloco formam a estrutura principal do motor.

A empresa tem uma carteira de mais de 60 clientes, incluindo alguns dos principais grupos automóveis do mundo e respectivas subsidiárias, como a BMW, a Ford, a GM, a Hyundai-KIA, a Jaguar Land Rover, a Mercedes Benz, a Renault-Nissan, a Stellantis e o Grupo Volkswagen.