Política ferroviária do México: alianças e avanços

A política ferroviária do México levou a um aumento no transporte de carga e a um aumento na infraestrutura.

Em 13 de setembro de 2024, o Ministério de Infraestrutura, Comunicações e Transporte (SCT) do México e a União Europeia (UE) assinaram uma carta de intenções. O objetivo desse acordo é apoiar a criação de uma política pública de longo prazo para o desenvolvimento do sistema ferroviário mexicano.

Dessa forma, o objetivo é consolidar a ferrovia como uma alternativa de transporte mais eficiente e sustentável.

A colaboração entre a SCT e a UE visa melhorar a infraestrutura ferroviária no México, promovendo o transporte de mercadorias e passageiros de forma mais ecológica. Esse acordo também busca fortalecer a conectividade no país, melhorando a eficiência e reduzindo o impacto ambiental do transporte.

Política ferroviária do México

Essa carta de intenções faz parte da Agenda de Investimentos do Global Gateway. Seu principal objetivo é facilitar os investimentos em projetos sustentáveis no México. Esses projetos se concentram em setores-chave, como transporte sustentável, inclusivo, seguro e inteligente.

Em termos de transporte de carga, a maior parte da carga do México é transportada por rodovias ou ferrovias. A concorrência entre esses modos de transporte baseia-se principalmente no preço, na qualidade e na confiabilidade do serviço.

A GMexico Transportes considera que há outros fatores que influenciam a competitividade do transporte terrestre de carga. Entre eles estão o tempo de entrega, a segurança da carga e as capacidades de carga na origem e no destino.

Em alguns setores, especialmente no transporte intermodal, há concorrência direta com as empresas de transporte rodoviário. Isso ocorre apesar das vantagens econômicas da ferrovia, como a dupla estiva.

Embora o transporte por caminhão tenda a ser mais caro, em determinadas circunstâncias, o setor de caminhões pode oferecer tarifas competitivas e serviços eficientes. Além disso, o transporte por caminhão exige custos de manutenção e investimento de capital mais baixos e oferece rotas e horários mais flexíveis.

Tendência

De acordo com os números preliminares do SICT, o sistema ferroviário do México transportou 101,2 milhões de toneladas de carga durante os três primeiros trimestres de 2024. Isso representa um aumento de 2,3% em comparação com o mesmo período em 2023. Além disso, o transporte ferroviário de passageiros também apresentou um crescimento significativo. Em 2024, ele aumentou 9,9%, de 33,9 milhões de passageiros durante os três primeiros trimestres de 2023 para 37,3 milhões no mesmo período de 2024.

Em 15 de dezembro de 2024, a Presidente Claudia Sheinbaum inaugurou as Seções 6 e 7 do Tren Maya, completando o circuito de 1.554 quilômetros. Esse progresso representa um marco no desenvolvimento do maior projeto ferroviário do país.

Em 30 de outubro de 2024, o decreto que reforma a Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos foi publicado no Diário Oficial. Essa reforma permite que o governo retome o serviço de passageiros em trilhos ferroviários de carga, um passo importante para a modernização do sistema ferroviário nacional.

A Agência Reguladora de Transporte Ferroviário (ARTF) desempenha um papel fundamental na regulamentação do setor. Suas funções incluem supervisionar a operação das ferrovias, os direitos de passagem, a concorrência entre as transportadoras e as tarifas que podem ser cobradas. É importante ressaltar que não foram concedidas novas concessões em 2022 e 2023.

Além disso, o governo concedeu a empresas do setor privado o direito de prestar serviços de transporte ferroviário de passageiros e concedeu direitos de propriedade no terminal Valle de México. O estado de Jalisco também recebeu a tarefa de fornecer transporte ferroviário para fins turísticos ao longo de parte da rota ferroviária Pacífico-Norte.